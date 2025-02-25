시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / TradeVesting 01
Yelena Claudia

TradeVesting 01

Yelena Claudia
0 리뷰
안정성
45
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 69%
XMGlobal-Real 21
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
303
이익 거래:
260 (85.80%)
손실 거래:
43 (14.19%)
최고의 거래:
183.80 USD
최악의 거래:
-20.03 USD
총 수익:
4 585.75 USD (10 805 498 pips)
총 손실:
-145.23 USD (151 495 pips)
연속 최대 이익:
43 (450.85 USD)
연속 최대 이익:
450.85 USD (43)
샤프 비율:
0.74
거래 활동:
94.14%
최대 입금량:
1.24%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
200.11
롱(주식매수):
235 (77.56%)
숏(주식차입매도):
68 (22.44%)
수익 요인:
31.58
기대수익:
14.66 USD
평균 이익:
17.64 USD
평균 손실:
-3.38 USD
연속 최대 손실:
3 (-11.79 USD)
연속 최대 손실:
-22.19 USD (2)
월별 성장률:
2.02%
연간 예측:
24.52%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
22.19 USD (0.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.29% (6.02 USD)
자본금별:
44.94% (5 124.32 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 252
BTCUSD 49
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD 3.4K
BTCUSD 1K
USDCAD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD 341K
BTCUSD 10M
USDCAD -257
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +183.80 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 43
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +450.85 USD
연속 최대 손실: -11.79 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 21"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XM.COM-Real 11
0.00 × 3
XMGlobal-Real 38
0.00 × 3
XMGlobal-Real 26
0.00 × 8
XMGlobal-Real 17
0.33 × 9
XMGlobal-Real 20
0.40 × 35
XMUK-Real 17
0.50 × 4
XMGlobal-Real 2
0.50 × 2
XMGlobal-Real 18
0.58 × 553
XMGlobal-Real 21
0.78 × 397
XMGlobal-Real 35
1.00 × 2
RoboForex-Pro-3
1.89 × 71
GemTrade-Live6
1.97 × 176
EquitiGroup-Live
2.38 × 8
RoboForex-Pro-4
4.57 × 7
AxiTrader-US888-Live
8.00 × 1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only

Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD

Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.

Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)

No WD Profit until 28 Feb '26

Target Profit 5 - 30% /5 weeks

리뷰 없음
2025.12.30 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.08 00:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 14:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 06:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 05:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 21:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 13:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오