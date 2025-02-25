- 자본
- 축소
트레이드:
303
이익 거래:
260 (85.80%)
손실 거래:
43 (14.19%)
최고의 거래:
183.80 USD
최악의 거래:
-20.03 USD
총 수익:
4 585.75 USD (10 805 498 pips)
총 손실:
-145.23 USD (151 495 pips)
연속 최대 이익:
43 (450.85 USD)
연속 최대 이익:
450.85 USD (43)
샤프 비율:
0.74
거래 활동:
94.14%
최대 입금량:
1.24%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
200.11
롱(주식매수):
235 (77.56%)
숏(주식차입매도):
68 (22.44%)
수익 요인:
31.58
기대수익:
14.66 USD
평균 이익:
17.64 USD
평균 손실:
-3.38 USD
연속 최대 손실:
3 (-11.79 USD)
연속 최대 손실:
-22.19 USD (2)
월별 성장률:
2.02%
연간 예측:
24.52%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
22.19 USD (0.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.29% (6.02 USD)
자본금별:
44.94% (5 124.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|252
|BTCUSD
|49
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|3.4K
|BTCUSD
|1K
|USDCAD
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|341K
|BTCUSD
|10M
|USDCAD
|-257
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +183.80 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 43
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +450.85 USD
연속 최대 손실: -11.79 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 21"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 17
|0.33 × 9
|
XMGlobal-Real 20
|0.40 × 35
|
XMUK-Real 17
|0.50 × 4
|
XMGlobal-Real 2
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 18
|0.58 × 553
|
XMGlobal-Real 21
|0.78 × 397
|
XMGlobal-Real 35
|1.00 × 2
|
RoboForex-Pro-3
|1.89 × 71
|
GemTrade-Live6
|1.97 × 176
|
EquitiGroup-Live
|2.38 × 8
|
RoboForex-Pro-4
|4.57 × 7
|
AxiTrader-US888-Live
|8.00 × 1
Semi Swing Gold & Bitcoin Trade Only
Minimum Equity 1,000 USD and every month topup 100 - 500 USD
Compounding Capital + Profit + Topup Every Month for 1 years ahead.
Starting 1st March 2025 - 28 February 2026. (1st Target)
No WD Profit until 28 Feb '26
Target Profit 5 - 30% /5 weeks
