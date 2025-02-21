SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / No 09 TickMill Index Trade 2430
Ka Wing Lee

No 09 TickMill Index Trade 2430

Ka Wing Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 44%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
756
Kârla kapanan işlemler:
477 (63.09%)
Zararla kapanan işlemler:
279 (36.90%)
En iyi işlem:
808.45 USD
En kötü işlem:
-254.18 USD
Brüt kâr:
5 782.72 USD (7 145 807 pips)
Brüt zarar:
-3 333.76 USD (4 574 424 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (81.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
808.45 USD (1)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
91.61%
Maks. mevduat yükü:
28.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.88
Alış işlemleri:
756 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
3.24 USD
Ortalama kâr:
12.12 USD
Ortalama zarar:
-11.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-825.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-825.96 USD (6)
Aylık büyüme:
4.16%
Yıllık tahmin:
50.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
88.65 USD
Maksimum:
849.88 USD (11.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.83% (849.88 USD)
Varlığa göre:
60.38% (4 289.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 159
US30 140
JP225 130
DE40 129
USTEC 123
CHINA50 75
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 555
US30 459
JP225 462
DE40 359
USTEC 386
CHINA50 228
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 -9K
US30 1.2M
JP225 817K
DE40 114K
USTEC 434K
CHINA50 18K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +808.45 USD
En kötü işlem: -254 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +81.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -825.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.05.05 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.03 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.26 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.25 15:39
Share of trading days is too low
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.25 14:36
Share of trading days is too low
2025.02.25 14:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.21 22:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 22:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 22:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.21 22:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.21 22:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
