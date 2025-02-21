SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / No 09 TickMill Index Trade 2430
Ka Wing Lee

No 09 TickMill Index Trade 2430

Ka Wing Lee
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
44 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 62%
Tickmill-Live08
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 016
Gewinntrades:
645 (63.48%)
Verlusttrades:
371 (36.52%)
Bester Trade:
808.45 USD
Schlechtester Trade:
-254.18 USD
Bruttoprofit:
7 043.66 USD (9 249 875 pips)
Bruttoverlust:
-3 804.10 USD (5 642 410 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (81.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
808.45 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
92.61%
Max deposit load:
28.41%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.81
Long-Positionen:
1 016 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.85
Mathematische Gewinnerwartung:
3.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-825.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-825.96 USD (6)
Wachstum pro Monat :
3.01%
Jahresprognose:
38.35%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
88.65 USD
Maximaler:
849.88 USD (11.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.83% (849.88 USD)
Kapital:
60.38% (4 289.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US500 222
US30 188
USTEC 171
DE40 162
JP225 158
CHINA50 115
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US500 727
US30 613
USTEC 544
DE40 469
JP225 544
CHINA50 342
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US500 47K
US30 1.6M
USTEC 784K
DE40 256K
JP225 856K
CHINA50 36K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +808.45 USD
Schlechtester Trade: -254 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +81.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -825.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
