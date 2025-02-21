- Wachstum
Trades insgesamt:
1 016
Gewinntrades:
645 (63.48%)
Verlusttrades:
371 (36.52%)
Bester Trade:
808.45 USD
Schlechtester Trade:
-254.18 USD
Bruttoprofit:
7 043.66 USD (9 249 875 pips)
Bruttoverlust:
-3 804.10 USD (5 642 410 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (81.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
808.45 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
92.61%
Max deposit load:
28.41%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.81
Long-Positionen:
1 016 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.85
Mathematische Gewinnerwartung:
3.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-825.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-825.96 USD (6)
Wachstum pro Monat :
3.01%
Jahresprognose:
38.35%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
88.65 USD
Maximaler:
849.88 USD (11.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.83% (849.88 USD)
Kapital:
60.38% (4 289.97 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US500
|222
|US30
|188
|USTEC
|171
|DE40
|162
|JP225
|158
|CHINA50
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US500
|727
|US30
|613
|USTEC
|544
|DE40
|469
|JP225
|544
|CHINA50
|342
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US500
|47K
|US30
|1.6M
|USTEC
|784K
|DE40
|256K
|JP225
|856K
|CHINA50
|36K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Bester Trade: +808.45 USD
Schlechtester Trade: -254 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +81.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -825.96 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
Keine Bewertungen
