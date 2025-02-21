SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / No 09 TickMill Index Trade 2430
Ka Wing Lee

No 09 TickMill Index Trade 2430

Ka Wing Lee
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
755
Bénéfice trades:
476 (63.04%)
Perte trades:
279 (36.95%)
Meilleure transaction:
808.45 USD
Pire transaction:
-254.18 USD
Bénéfice brut:
5 778.55 USD (7 143 200 pips)
Perte brute:
-3 333.76 USD (4 574 424 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (81.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
808.45 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
91.61%
Charge de dépôt maximale:
28.41%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.88
Longs trades:
755 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.73
Rendement attendu:
3.24 USD
Bénéfice moyen:
12.14 USD
Perte moyenne:
-11.95 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-825.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-825.96 USD (6)
Croissance mensuelle:
4.46%
Prévision annuelle:
54.08%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
88.65 USD
Maximal:
849.88 USD (11.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.83% (849.88 USD)
Par fonds propres:
60.38% (4 289.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US500 158
US30 140
JP225 130
DE40 129
USTEC 123
CHINA50 75
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US500 551
US30 459
JP225 462
DE40 359
USTEC 386
CHINA50 228
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US500 -12K
US30 1.2M
JP225 817K
DE40 114K
USTEC 434K
CHINA50 18K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +808.45 USD
Pire transaction: -254 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +81.92 USD
Perte consécutive maximale: -825.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Aucun avis
2025.05.05 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.03 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.26 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.25 15:39
Share of trading days is too low
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.25 14:36
Share of trading days is too low
2025.02.25 14:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.21 22:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 22:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 22:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.21 22:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.21 22:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.