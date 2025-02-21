СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / No 09 TickMill Index Trade 2430
Ka Wing Lee

No 09 TickMill Index Trade 2430

Ka Wing Lee
0 отзывов
Надежность
44 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 62%
Tickmill-Live08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 015
Прибыльных трейдов:
644 (63.44%)
Убыточных трейдов:
371 (36.55%)
Лучший трейд:
808.45 USD
Худший трейд:
-254.18 USD
Общая прибыль:
7 039.72 USD (9 249 040 pips)
Общий убыток:
-3 804.10 USD (5 642 410 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (81.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
808.45 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
92.61%
Макс. загрузка депозита:
28.41%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.81
Длинных трейдов:
1 015 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
3.19 USD
Средняя прибыль:
10.93 USD
Средний убыток:
-10.25 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-825.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-825.96 USD (6)
Прирост в месяц:
3.55%
Годовой прогноз:
44.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
88.65 USD
Максимальная:
849.88 USD (11.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.83% (849.88 USD)
По эквити:
60.38% (4 289.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 222
US30 188
USTEC 171
DE40 162
JP225 158
CHINA50 114
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 727
US30 613
USTEC 544
DE40 469
JP225 544
CHINA50 338
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 47K
US30 1.6M
USTEC 784K
DE40 256K
JP225 856K
CHINA50 35K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +808.45 USD
Худший трейд: -254 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +81.92 USD
Макс. убыток в серии: -825.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.05.05 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.03 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.26 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.25 15:39
Share of trading days is too low
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.25 14:36
Share of trading days is too low
2025.02.25 14:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.21 22:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 22:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 22:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.21 22:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.21 22:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
