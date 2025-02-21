- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 015
Прибыльных трейдов:
644 (63.44%)
Убыточных трейдов:
371 (36.55%)
Лучший трейд:
808.45 USD
Худший трейд:
-254.18 USD
Общая прибыль:
7 039.72 USD (9 249 040 pips)
Общий убыток:
-3 804.10 USD (5 642 410 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (81.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
808.45 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
92.61%
Макс. загрузка депозита:
28.41%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.81
Длинных трейдов:
1 015 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
3.19 USD
Средняя прибыль:
10.93 USD
Средний убыток:
-10.25 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-825.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-825.96 USD (6)
Прирост в месяц:
3.55%
Годовой прогноз:
44.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
88.65 USD
Максимальная:
849.88 USD (11.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.83% (849.88 USD)
По эквити:
60.38% (4 289.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|222
|US30
|188
|USTEC
|171
|DE40
|162
|JP225
|158
|CHINA50
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|727
|US30
|613
|USTEC
|544
|DE40
|469
|JP225
|544
|CHINA50
|338
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|47K
|US30
|1.6M
|USTEC
|784K
|DE40
|256K
|JP225
|856K
|CHINA50
|35K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +808.45 USD
Худший трейд: -254 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +81.92 USD
Макс. убыток в серии: -825.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
62%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
44
100%
1 015
63%
93%
1.85
3.19
USD
USD
60%
1:500