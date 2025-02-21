시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / No 09 TickMill Index Trade 2430
Ka Wing Lee

No 09 TickMill Index Trade 2430

Ka Wing Lee
0 리뷰
안정성
46
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 63%
Tickmill-Live08
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 039
이익 거래:
660 (63.52%)
손실 거래:
379 (36.48%)
최고의 거래:
808.45 USD
최악의 거래:
-254.18 USD
총 수익:
7 159.53 USD (9 787 972 pips)
총 손실:
-3 854.70 USD (5 774 276 pips)
연속 최대 이익:
13 (81.92 USD)
연속 최대 이익:
808.45 USD (1)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
92.61%
최대 입금량:
28.41%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.89
롱(주식매수):
1 039 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.86
기대수익:
3.18 USD
평균 이익:
10.85 USD
평균 손실:
-10.17 USD
연속 최대 손실:
6 (-825.96 USD)
연속 최대 손실:
-825.96 USD (6)
월별 성장률:
3.16%
연간 예측:
38.35%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
88.65 USD
최대한의:
849.88 USD (11.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.83% (849.88 USD)
자본금별:
60.38% (4 289.97 USD)

배포

심볼 Sell Buy
US500 227
US30 192
USTEC 174
JP225 164
DE40 164
CHINA50 118
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US500 741
US30 625
USTEC 554
JP225 555
DE40 479
CHINA50 351
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US500 52K
US30 1.6M
USTEC 807K
JP225 1.2M
DE40 288K
CHINA50 37K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +808.45 USD
최악의 거래: -254 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +81.92 USD
연속 최대 손실: -825.96 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
리뷰 없음
2025.05.05 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.03 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.26 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.25 15:39
Share of trading days is too low
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.25 14:36
Share of trading days is too low
2025.02.25 14:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.21 22:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 22:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 22:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.21 22:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.21 22:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.