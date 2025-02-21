- 자본
트레이드:
1 039
이익 거래:
660 (63.52%)
손실 거래:
379 (36.48%)
최고의 거래:
808.45 USD
최악의 거래:
-254.18 USD
총 수익:
7 159.53 USD (9 787 972 pips)
총 손실:
-3 854.70 USD (5 774 276 pips)
연속 최대 이익:
13 (81.92 USD)
연속 최대 이익:
808.45 USD (1)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
92.61%
최대 입금량:
28.41%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.89
롱(주식매수):
1 039 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.86
기대수익:
3.18 USD
평균 이익:
10.85 USD
평균 손실:
-10.17 USD
연속 최대 손실:
6 (-825.96 USD)
연속 최대 손실:
-825.96 USD (6)
월별 성장률:
3.16%
연간 예측:
38.35%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
88.65 USD
최대한의:
849.88 USD (11.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.83% (849.88 USD)
자본금별:
60.38% (4 289.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US500
|227
|US30
|192
|USTEC
|174
|JP225
|164
|DE40
|164
|CHINA50
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US500
|741
|US30
|625
|USTEC
|554
|JP225
|555
|DE40
|479
|CHINA50
|351
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US500
|52K
|US30
|1.6M
|USTEC
|807K
|JP225
|1.2M
|DE40
|288K
|CHINA50
|37K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +808.45 USD
최악의 거래: -254 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +81.92 USD
연속 최대 손실: -825.96 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
63%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
46
100%
1 039
63%
93%
1.85
3.18
USD
USD
60%
1:500