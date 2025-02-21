- Incremento
Total de Trades:
1 016
Transacciones Rentables:
645 (63.48%)
Transacciones Irrentables:
371 (36.52%)
Mejor transacción:
808.45 USD
Peor transacción:
-254.18 USD
Beneficio Bruto:
7 043.66 USD (9 249 875 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 804.10 USD (5 642 410 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (81.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
808.45 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
92.61%
Carga máxima del depósito:
28.41%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.81
Transacciones Largas:
1 016 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.85
Beneficio Esperado:
3.19 USD
Beneficio medio:
10.92 USD
Pérdidas medias:
-10.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-825.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-825.96 USD (6)
Crecimiento al mes:
3.08%
Pronóstico anual:
38.35%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
88.65 USD
Máxima:
849.88 USD (11.87%)
Reducción relativa:
De balance:
11.83% (849.88 USD)
De fondos:
60.38% (4 289.97 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US500
|222
|US30
|188
|USTEC
|171
|DE40
|162
|JP225
|158
|CHINA50
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US500
|727
|US30
|613
|USTEC
|544
|DE40
|469
|JP225
|544
|CHINA50
|342
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US500
|47K
|US30
|1.6M
|USTEC
|784K
|DE40
|256K
|JP225
|856K
|CHINA50
|36K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Mejor transacción: +808.45 USD
Peor transacción: -254 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +81.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -825.96 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
