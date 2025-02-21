- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 016
盈利交易:
645 (63.48%)
亏损交易:
371 (36.52%)
最好交易:
808.45 USD
最差交易:
-254.18 USD
毛利:
7 043.66 USD (9 249 875 pips)
毛利亏损:
-3 804.10 USD (5 642 410 pips)
最大连续赢利:
13 (81.92 USD)
最大连续盈利:
808.45 USD (1)
夏普比率:
0.08
交易活动:
92.61%
最大入金加载:
28.41%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.81
长期交易:
1 016 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.85
预期回报:
3.19 USD
平均利润:
10.92 USD
平均损失:
-10.25 USD
最大连续失误:
6 (-825.96 USD)
最大连续亏损:
-825.96 USD (6)
每月增长:
3.16%
年度预测:
38.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
88.65 USD
最大值:
849.88 USD (11.87%)
相对跌幅:
结余:
11.83% (849.88 USD)
净值:
60.38% (4 289.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|222
|US30
|188
|USTEC
|171
|DE40
|162
|JP225
|158
|CHINA50
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|727
|US30
|613
|USTEC
|544
|DE40
|469
|JP225
|544
|CHINA50
|342
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|47K
|US30
|1.6M
|USTEC
|784K
|DE40
|256K
|JP225
|856K
|CHINA50
|36K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +808.45 USD
最差交易: -254 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +81.92 USD
最大连续亏损: -825.96 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
62%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
44
100%
1 016
63%
93%
1.85
3.19
USD
USD
60%
1:500