トレード:
1 016
利益トレード:
645 (63.48%)
損失トレード:
371 (36.52%)
ベストトレード:
808.45 USD
最悪のトレード:
-254.18 USD
総利益:
7 043.66 USD (9 249 875 pips)
総損失:
-3 804.10 USD (5 642 410 pips)
最大連続の勝ち:
13 (81.92 USD)
最大連続利益:
808.45 USD (1)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
92.61%
最大入金額:
28.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.81
長いトレード:
1 016 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.85
期待されたペイオフ:
3.19 USD
平均利益:
10.92 USD
平均損失:
-10.25 USD
最大連続の負け:
6 (-825.96 USD)
最大連続損失:
-825.96 USD (6)
月間成長:
3.01%
年間予想:
38.35%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
88.65 USD
最大の:
849.88 USD (11.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.83% (849.88 USD)
エクイティによる:
60.38% (4 289.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US500
|222
|US30
|188
|USTEC
|171
|DE40
|162
|JP225
|158
|CHINA50
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US500
|727
|US30
|613
|USTEC
|544
|DE40
|469
|JP225
|544
|CHINA50
|342
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US500
|47K
|US30
|1.6M
|USTEC
|784K
|DE40
|256K
|JP225
|856K
|CHINA50
|36K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
ベストトレード: +808.45 USD
最悪のトレード: -254 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +81.92 USD
最大連続損失: -825.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
