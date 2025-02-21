SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / No 09 TickMill Index Trade 2430
Ka Wing Lee

No 09 TickMill Index Trade 2430

0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 44%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
756
Profit Trade:
477 (63.09%)
Loss Trade:
279 (36.90%)
Best Trade:
808.45 USD
Worst Trade:
-254.18 USD
Profitto lordo:
5 782.72 USD (7 145 807 pips)
Perdita lorda:
-3 333.76 USD (4 574 424 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (81.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
808.45 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
91.61%
Massimo carico di deposito:
28.41%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.88
Long Trade:
756 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
3.24 USD
Profitto medio:
12.12 USD
Perdita media:
-11.95 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-825.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-825.96 USD (6)
Crescita mensile:
4.27%
Previsione annuale:
50.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88.65 USD
Massimale:
849.88 USD (11.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.83% (849.88 USD)
Per equità:
60.38% (4 289.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 159
US30 140
JP225 130
DE40 129
USTEC 123
CHINA50 75
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 555
US30 459
JP225 462
DE40 359
USTEC 386
CHINA50 228
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 -9K
US30 1.2M
JP225 817K
DE40 114K
USTEC 434K
CHINA50 18K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +808.45 USD
Worst Trade: -254 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +81.92 USD
Massima perdita consecutiva: -825.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.05.05 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.03 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.26 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.25 15:39
Share of trading days is too low
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.25 14:36
Share of trading days is too low
2025.02.25 14:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.21 22:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 22:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 22:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.21 22:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.21 22:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
