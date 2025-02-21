- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
756
Profit Trade:
477 (63.09%)
Loss Trade:
279 (36.90%)
Best Trade:
808.45 USD
Worst Trade:
-254.18 USD
Profitto lordo:
5 782.72 USD (7 145 807 pips)
Perdita lorda:
-3 333.76 USD (4 574 424 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (81.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
808.45 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
91.61%
Massimo carico di deposito:
28.41%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.88
Long Trade:
756 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
3.24 USD
Profitto medio:
12.12 USD
Perdita media:
-11.95 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-825.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-825.96 USD (6)
Crescita mensile:
4.27%
Previsione annuale:
50.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88.65 USD
Massimale:
849.88 USD (11.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.83% (849.88 USD)
Per equità:
60.38% (4 289.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|159
|US30
|140
|JP225
|130
|DE40
|129
|USTEC
|123
|CHINA50
|75
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|555
|US30
|459
|JP225
|462
|DE40
|359
|USTEC
|386
|CHINA50
|228
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|-9K
|US30
|1.2M
|JP225
|817K
|DE40
|114K
|USTEC
|434K
|CHINA50
|18K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +808.45 USD
Worst Trade: -254 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +81.92 USD
Massima perdita consecutiva: -825.96 USD
