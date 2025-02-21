- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 016
Negociações com lucro:
645 (63.48%)
Negociações com perda:
371 (36.52%)
Melhor negociação:
808.45 USD
Pior negociação:
-254.18 USD
Lucro bruto:
7 043.66 USD (9 249 875 pips)
Perda bruta:
-3 804.10 USD (5 642 410 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (81.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
808.45 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
92.61%
Depósito máximo carregado:
28.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.81
Negociações longas:
1 016 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
3.19 USD
Lucro médio:
10.92 USD
Perda média:
-10.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-825.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-825.96 USD (6)
Crescimento mensal:
3.08%
Previsão anual:
38.35%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
88.65 USD
Máximo:
849.88 USD (11.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.83% (849.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.38% (4 289.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US500
|222
|US30
|188
|USTEC
|171
|DE40
|162
|JP225
|158
|CHINA50
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US500
|727
|US30
|613
|USTEC
|544
|DE40
|469
|JP225
|544
|CHINA50
|342
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US500
|47K
|US30
|1.6M
|USTEC
|784K
|DE40
|256K
|JP225
|856K
|CHINA50
|36K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +808.45 USD
Pior negociação: -254 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +81.92 USD
Máxima perda consecutiva: -825.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
Sem comentários
