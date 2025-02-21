SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / No 09 TickMill Index Trade 2430
Ka Wing Lee

No 09 TickMill Index Trade 2430

Ka Wing Lee
0 comentários
Confiabilidade
44 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 62%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 016
Negociações com lucro:
645 (63.48%)
Negociações com perda:
371 (36.52%)
Melhor negociação:
808.45 USD
Pior negociação:
-254.18 USD
Lucro bruto:
7 043.66 USD (9 249 875 pips)
Perda bruta:
-3 804.10 USD (5 642 410 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (81.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
808.45 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
92.61%
Depósito máximo carregado:
28.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.81
Negociações longas:
1 016 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
3.19 USD
Lucro médio:
10.92 USD
Perda média:
-10.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-825.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-825.96 USD (6)
Crescimento mensal:
3.08%
Previsão anual:
38.35%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
88.65 USD
Máximo:
849.88 USD (11.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.83% (849.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.38% (4 289.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US500 222
US30 188
USTEC 171
DE40 162
JP225 158
CHINA50 115
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US500 727
US30 613
USTEC 544
DE40 469
JP225 544
CHINA50 342
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US500 47K
US30 1.6M
USTEC 784K
DE40 256K
JP225 856K
CHINA50 36K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +808.45 USD
Pior negociação: -254 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +81.92 USD
Máxima perda consecutiva: -825.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Sem comentários
2025.05.05 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.03 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.26 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.25 15:39
Share of trading days is too low
2025.02.25 15:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.25 14:36
Share of trading days is too low
2025.02.25 14:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.21 22:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 22:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 22:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.21 22:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.21 22:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
