Miracle Obinna Okafor

MtproBotTrader

Miracle Obinna Okafor
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 185%
RSGFinance-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
577
Kârla kapanan işlemler:
416 (72.09%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (27.90%)
En iyi işlem:
864.25 USD
En kötü işlem:
-261.02 USD
Brüt kâr:
18 822.73 USD (403 923 pips)
Brüt zarar:
-11 258.51 USD (331 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (645.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 117.31 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
56.98%
Maks. mevduat yükü:
51.14%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
5.00
Alış işlemleri:
541 (93.76%)
Satış işlemleri:
36 (6.24%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
13.11 USD
Ortalama kâr:
45.25 USD
Ortalama zarar:
-69.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 411.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 411.28 USD (8)
Aylık büyüme:
25.09%
Yıllık tahmin:
304.44%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 512.03 USD (21.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.13% (1 512.03 USD)
Varlığa göre:
48.67% (2 145.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDex 577
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDex 7.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDex 72K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +864.25 USD
En kötü işlem: -261 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +645.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 411.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RSGFinance-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

MtproBotTrader trades all markets but focuses on Gold trading. Our system is designed lowlow risk and high reward performance.
İnceleme yok
2025.09.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 12:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 02:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 22:35
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 13:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 01:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 01:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 20:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 05:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
