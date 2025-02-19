- 成长
交易:
783
盈利交易:
588 (75.09%)
亏损交易:
195 (24.90%)
最好交易:
912.52 USD
最差交易:
-3 526.52 USD
毛利:
25 672.46 USD (603 565 pips)
毛利亏损:
-22 624.09 USD (520 251 pips)
最大连续赢利:
25 (681.21 USD)
最大连续盈利:
1 963.91 USD (24)
夏普比率:
0.04
交易活动:
68.41%
最大入金加载:
51.14%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
14 小时
采收率:
0.30
长期交易:
747 (95.40%)
短期交易:
36 (4.60%)
利润因子:
1.13
预期回报:
3.89 USD
平均利润:
43.66 USD
平均损失:
-116.02 USD
最大连续失误:
8 (-1 411.28 USD)
最大连续亏损:
-9 975.99 USD (6)
每月增长:
-27.85%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10 185.11 USD (56.53%)
相对跌幅:
结余:
60.46% (10 185.11 USD)
净值:
62.83% (8 206.27 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDex
|783
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDex
|3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDex
|83K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
最好交易: +912.52 USD
最差交易: -3 527 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +681.21 USD
最大连续亏损: -1 411.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSGFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
MtproBotTrader trades all markets but focuses on Gold trading. Our system is designed lowlow risk and high reward performance.
