Miracle Obinna Okafor

MtproBotTrader

Miracle Obinna Okafor
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
47 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 73%
RSGFinance-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
785
Gewinntrades:
590 (75.15%)
Verlusttrades:
195 (24.84%)
Bester Trade:
912.52 USD
Schlechtester Trade:
-3 526.52 USD
Bruttoprofit:
25 711.84 USD (605 570 pips)
Bruttoverlust:
-22 624.09 USD (520 251 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (681.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 963.91 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
68.41%
Max deposit load:
51.14%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
0.30
Long-Positionen:
749 (95.41%)
Short-Positionen:
36 (4.59%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
3.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
43.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-116.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-1 411.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 975.99 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-27.44%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
10 185.11 USD (56.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.46% (10 185.11 USD)
Kapital:
62.83% (8 206.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDex 785
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDex 3.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDex 85K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +912.52 USD
Schlechtester Trade: -3 527 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +681.21 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 411.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RSGFinance-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

MtproBotTrader trades all markets but focuses on Gold trading. Our system is designed lowlow risk and high reward performance.
Keine Bewertungen
2025.12.23 02:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 13:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.12% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 09:48
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.12% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 17:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 16:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 19:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
