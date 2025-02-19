SegnaliSezioni
Miracle Obinna Okafor

MtproBotTrader

Miracle Obinna Okafor
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 185%
RSGFinance-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
577
Profit Trade:
416 (72.09%)
Loss Trade:
161 (27.90%)
Best Trade:
864.25 USD
Worst Trade:
-261.02 USD
Profitto lordo:
18 822.73 USD (403 923 pips)
Perdita lorda:
-11 258.51 USD (331 819 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (645.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 117.31 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
56.98%
Massimo carico di deposito:
51.14%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
5.00
Long Trade:
541 (93.76%)
Short Trade:
36 (6.24%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
13.11 USD
Profitto medio:
45.25 USD
Perdita media:
-69.93 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 411.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 411.28 USD (8)
Crescita mensile:
25.09%
Previsione annuale:
304.44%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 512.03 USD (21.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.13% (1 512.03 USD)
Per equità:
48.67% (2 145.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDex 577
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDex 7.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDex 72K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +864.25 USD
Worst Trade: -261 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +645.65 USD
Massima perdita consecutiva: -1 411.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RSGFinance-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

MtproBotTrader trades all markets but focuses on Gold trading. Our system is designed lowlow risk and high reward performance.
Non ci sono recensioni
2025.09.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 12:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 02:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 22:35
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 13:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 01:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 01:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 20:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 05:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
