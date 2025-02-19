- 자본
트레이드:
789
이익 거래:
593 (75.15%)
손실 거래:
196 (24.84%)
최고의 거래:
912.52 USD
최악의 거래:
-3 526.52 USD
총 수익:
25 771.44 USD (608 604 pips)
총 손실:
-22 627.52 USD (521 252 pips)
연속 최대 이익:
25 (681.21 USD)
연속 최대 이익:
1 963.91 USD (24)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
69.53%
최대 입금량:
51.14%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
0.31
롱(주식매수):
753 (95.44%)
숏(주식차입매도):
36 (4.56%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
3.98 USD
평균 이익:
43.46 USD
평균 손실:
-115.45 USD
연속 최대 손실:
8 (-1 411.28 USD)
연속 최대 손실:
-9 975.99 USD (6)
월별 성장률:
-4.08%
연간 예측:
-49.53%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10 185.11 USD (56.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
60.46% (10 185.11 USD)
자본금별:
62.83% (8 206.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDex
|789
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDex
|3.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDex
|89K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +912.52 USD
최악의 거래: -3 527 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +681.21 USD
연속 최대 손실: -1 411.28 USD
MtproBotTrader trades all markets but focuses on Gold trading. Our system is designed lowlow risk and high reward performance.
