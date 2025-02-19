- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
785
利益トレード:
590 (75.15%)
損失トレード:
195 (24.84%)
ベストトレード:
912.52 USD
最悪のトレード:
-3 526.52 USD
総利益:
25 711.84 USD (605 570 pips)
総損失:
-22 624.09 USD (520 251 pips)
最大連続の勝ち:
25 (681.21 USD)
最大連続利益:
1 963.91 USD (24)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
68.41%
最大入金額:
51.14%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.30
長いトレード:
749 (95.41%)
短いトレード:
36 (4.59%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
3.93 USD
平均利益:
43.58 USD
平均損失:
-116.02 USD
最大連続の負け:
8 (-1 411.28 USD)
最大連続損失:
-9 975.99 USD (6)
月間成長:
-27.44%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10 185.11 USD (56.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.46% (10 185.11 USD)
エクイティによる:
62.83% (8 206.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDex
|785
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDex
|3.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDex
|85K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSGFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
MtproBotTrader trades all markets but focuses on Gold trading. Our system is designed lowlow risk and high reward performance.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
73%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
47
99%
785
75%
68%
1.13
3.93
USD
USD
63%
1:500