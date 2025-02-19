シグナルセクション
Miracle Obinna Okafor

MtproBotTrader

Miracle Obinna Okafor
レビュー0件
信頼性
47週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 73%
RSGFinance-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
785
利益トレード:
590 (75.15%)
損失トレード:
195 (24.84%)
ベストトレード:
912.52 USD
最悪のトレード:
-3 526.52 USD
総利益:
25 711.84 USD (605 570 pips)
総損失:
-22 624.09 USD (520 251 pips)
最大連続の勝ち:
25 (681.21 USD)
最大連続利益:
1 963.91 USD (24)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
68.41%
最大入金額:
51.14%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.30
長いトレード:
749 (95.41%)
短いトレード:
36 (4.59%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
3.93 USD
平均利益:
43.58 USD
平均損失:
-116.02 USD
最大連続の負け:
8 (-1 411.28 USD)
最大連続損失:
-9 975.99 USD (6)
月間成長:
-27.44%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10 185.11 USD (56.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.46% (10 185.11 USD)
エクイティによる:
62.83% (8 206.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDex 785
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDex 3.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDex 85K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +912.52 USD
最悪のトレード: -3 527 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +681.21 USD
最大連続損失: -1 411.28 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSGFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

MtproBotTrader trades all markets but focuses on Gold trading. Our system is designed lowlow risk and high reward performance.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MtproBotTrader
30 USD/月
73%
0
0
USD
6.9K
USD
47
99%
785
75%
68%
1.13
3.93
USD
63%
1:500
