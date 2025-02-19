SeñalesSecciones
Miracle Obinna Okafor

MtproBotTrader

Miracle Obinna Okafor
0 comentarios
Fiabilidad
47 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 73%
RSGFinance-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
785
Transacciones Rentables:
590 (75.15%)
Transacciones Irrentables:
195 (24.84%)
Mejor transacción:
912.52 USD
Peor transacción:
-3 526.52 USD
Beneficio Bruto:
25 711.84 USD (605 570 pips)
Pérdidas Brutas:
-22 624.09 USD (520 251 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (681.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 963.91 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
68.41%
Carga máxima del depósito:
51.14%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
0.30
Transacciones Largas:
749 (95.41%)
Transacciones Cortas:
36 (4.59%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
3.93 USD
Beneficio medio:
43.58 USD
Pérdidas medias:
-116.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-1 411.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9 975.99 USD (6)
Crecimiento al mes:
-27.44%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
10 185.11 USD (56.53%)
Reducción relativa:
De balance:
60.46% (10 185.11 USD)
De fondos:
62.83% (8 206.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDex 785
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDex 3.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDex 85K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +912.52 USD
Peor transacción: -3 527 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +681.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 411.28 USD

MtproBotTrader trades all markets but focuses on Gold trading. Our system is designed lowlow risk and high reward performance.
2025.12.23 02:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 13:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.12% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 09:48
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.12% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 17:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 16:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 19:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
