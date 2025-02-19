- Прирост
Всего трейдов:
782
Прибыльных трейдов:
587 (75.06%)
Убыточных трейдов:
195 (24.94%)
Лучший трейд:
912.52 USD
Худший трейд:
-3 526.52 USD
Общая прибыль:
25 652.42 USD (602 410 pips)
Общий убыток:
-22 624.09 USD (520 251 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (681.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 963.91 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
68.41%
Макс. загрузка депозита:
51.14%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
746 (95.40%)
Коротких трейдов:
36 (4.60%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
3.87 USD
Средняя прибыль:
43.70 USD
Средний убыток:
-116.02 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 411.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 975.99 USD (6)
Прирост в месяц:
-28.06%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10 185.11 USD (56.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.46% (10 185.11 USD)
По эквити:
62.83% (8 206.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDex
|782
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDex
|3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDex
|82K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +912.52 USD
Худший трейд: -3 527 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +681.21 USD
Макс. убыток в серии: -1 411.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSGFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
MtproBotTrader trades all markets but focuses on Gold trading. Our system is designed lowlow risk and high reward performance.
