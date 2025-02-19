СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MtproBotTrader
Miracle Obinna Okafor

MtproBotTrader

Miracle Obinna Okafor
0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 72%
RSGFinance-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
782
Прибыльных трейдов:
587 (75.06%)
Убыточных трейдов:
195 (24.94%)
Лучший трейд:
912.52 USD
Худший трейд:
-3 526.52 USD
Общая прибыль:
25 652.42 USD (602 410 pips)
Общий убыток:
-22 624.09 USD (520 251 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (681.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 963.91 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
68.41%
Макс. загрузка депозита:
51.14%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
746 (95.40%)
Коротких трейдов:
36 (4.60%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
3.87 USD
Средняя прибыль:
43.70 USD
Средний убыток:
-116.02 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 411.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 975.99 USD (6)
Прирост в месяц:
-28.06%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10 185.11 USD (56.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.46% (10 185.11 USD)
По эквити:
62.83% (8 206.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDex 782
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDex 3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDex 82K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +912.52 USD
Худший трейд: -3 527 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +681.21 USD
Макс. убыток в серии: -1 411.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSGFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

MtproBotTrader trades all markets but focuses on Gold trading. Our system is designed lowlow risk and high reward performance.
Нет отзывов
2025.12.23 02:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 13:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.12% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 09:48
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.12% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 17:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 16:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 19:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
