SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MtproBotTrader
Miracle Obinna Okafor

MtproBotTrader

Miracle Obinna Okafor
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 181%
RSGFinance-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
571
Bénéfice trades:
410 (71.80%)
Perte trades:
161 (28.20%)
Meilleure transaction:
864.25 USD
Pire transaction:
-261.02 USD
Bénéfice brut:
18 661.66 USD (397 352 pips)
Perte brute:
-11 258.51 USD (331 819 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (645.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 117.31 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
56.98%
Charge de dépôt maximale:
51.14%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
4.90
Longs trades:
535 (93.70%)
Courts trades:
36 (6.30%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
12.97 USD
Bénéfice moyen:
45.52 USD
Perte moyenne:
-69.93 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 411.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 411.28 USD (8)
Croissance mensuelle:
23.32%
Prévision annuelle:
282.98%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 512.03 USD (21.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.13% (1 512.03 USD)
Par fonds propres:
48.67% (2 145.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDex 571
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDex 7.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDex 66K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +864.25 USD
Pire transaction: -261 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +645.65 USD
Perte consécutive maximale: -1 411.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RSGFinance-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

MtproBotTrader trades all markets but focuses on Gold trading. Our system is designed lowlow risk and high reward performance.
Aucun avis
2025.09.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 12:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 02:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 22:35
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 13:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 01:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 01:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 20:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 05:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MtproBotTrader
30 USD par mois
181%
0
0
USD
11K
USD
34
99%
571
71%
57%
1.65
12.97
USD
49%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.