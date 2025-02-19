SinaisSeções
Miracle Obinna Okafor

MtproBotTrader

Miracle Obinna Okafor
Confiabilidade
47 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 73%
RSGFinance-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
785
Negociações com lucro:
590 (75.15%)
Negociações com perda:
195 (24.84%)
Melhor negociação:
912.52 USD
Pior negociação:
-3 526.52 USD
Lucro bruto:
25 711.84 USD (605 570 pips)
Perda bruta:
-22 624.09 USD (520 251 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (681.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 963.91 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
68.41%
Depósito máximo carregado:
51.14%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.30
Negociações longas:
749 (95.41%)
Negociações curtas:
36 (4.59%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
3.93 USD
Lucro médio:
43.58 USD
Perda média:
-116.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 411.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9 975.99 USD (6)
Crescimento mensal:
-27.44%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10 185.11 USD (56.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.46% (10 185.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
62.83% (8 206.27 USD)

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDex 785
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDex 3.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDex 85K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Melhor negociação: +912.52 USD
Pior negociação: -3 527 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +681.21 USD
Máxima perda consecutiva: -1 411.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSGFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

MtproBotTrader trades all markets but focuses on Gold trading. Our system is designed lowlow risk and high reward performance.
2025.12.23 02:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 13:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.12% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 09:48
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.12% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 17:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 16:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 19:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
