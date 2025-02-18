SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / THPX12
Ai Jing Gao

THPX12

Ai Jing Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 419%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 133
Kârla kapanan işlemler:
6 869 (67.78%)
Zararla kapanan işlemler:
3 264 (32.21%)
En iyi işlem:
5 733.20 USD
En kötü işlem:
-2 804.20 USD
Brüt kâr:
470 827.69 USD (4 901 693 pips)
Brüt zarar:
-381 090.68 USD (12 153 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (2 530.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26 416.80 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
51.68%
Maks. mevduat yükü:
43.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.80
Alış işlemleri:
5 065 (49.99%)
Satış işlemleri:
5 068 (50.01%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
8.86 USD
Ortalama kâr:
68.54 USD
Ortalama zarar:
-116.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-184.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23 607.60 USD (16)
Aylık büyüme:
-30.16%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.18 USD
Maksimum:
23 609.92 USD (32.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.10% (21 433.50 USD)
Varlığa göre:
62.74% (43 238.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3638
EURUSD 2421
GBPUSD 2250
BTCUSD 713
XAUBTC.ecn 341
XAUUSD.ecn 189
WTIBTC.ecn 185
ETHUSD 149
EURGBP 91
XAUBTC 82
EURUSD.ecn 50
USDJPY 16
USoil 4
BTCUSD.ecn 1
XAGETH.ecn 1
XAUETH.ecn 1
US500.ecn 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 12K
EURUSD 30K
GBPUSD 4.1K
BTCUSD -489
XAUBTC.ecn 10K
XAUUSD.ecn 1.2K
WTIBTC.ecn 3.4K
ETHUSD -538
EURGBP 859
XAUBTC 29K
EURUSD.ecn 50
USDJPY 442
USoil 48
BTCUSD.ecn 26
XAGETH.ecn -25
XAUETH.ecn -22
US500.ecn -83
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -7.9K
EURUSD 34K
GBPUSD -19K
BTCUSD -7.2M
XAUBTC.ecn 6K
XAUUSD.ecn -2K
WTIBTC.ecn -3.7K
ETHUSD -110K
EURGBP 1.9K
XAUBTC 1.2K
EURUSD.ecn 401
USDJPY 428
USoil 30
BTCUSD.ecn 2.3K
XAGETH.ecn -267
XAUETH.ecn -1.2K
US500.ecn -160
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 733.20 USD
En kötü işlem: -2 804 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +2 530.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -184.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
3.28 × 57
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
