SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / THPX12
Ai Jing Gao

THPX12

Ai Jing Gao
0 avis
Fiabilité
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 419%
NCESC-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 133
Bénéfice trades:
6 869 (67.78%)
Perte trades:
3 264 (32.21%)
Meilleure transaction:
5 733.20 USD
Pire transaction:
-2 804.20 USD
Bénéfice brut:
470 827.69 USD (4 901 693 pips)
Perte brute:
-381 090.68 USD (12 153 677 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (2 530.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
26 416.80 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
51.68%
Charge de dépôt maximale:
43.98%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
3.80
Longs trades:
5 065 (49.99%)
Courts trades:
5 068 (50.01%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
8.86 USD
Bénéfice moyen:
68.54 USD
Perte moyenne:
-116.76 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-184.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-23 607.60 USD (16)
Croissance mensuelle:
-32.15%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35.18 USD
Maximal:
23 609.92 USD (32.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.10% (21 433.50 USD)
Par fonds propres:
62.74% (43 238.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3638
EURUSD 2421
GBPUSD 2250
BTCUSD 713
XAUBTC.ecn 341
XAUUSD.ecn 189
WTIBTC.ecn 185
ETHUSD 149
EURGBP 91
XAUBTC 82
EURUSD.ecn 50
USDJPY 16
USoil 4
BTCUSD.ecn 1
XAGETH.ecn 1
XAUETH.ecn 1
US500.ecn 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 12K
EURUSD 30K
GBPUSD 4.1K
BTCUSD -489
XAUBTC.ecn 10K
XAUUSD.ecn 1.2K
WTIBTC.ecn 3.4K
ETHUSD -538
EURGBP 859
XAUBTC 29K
EURUSD.ecn 50
USDJPY 442
USoil 48
BTCUSD.ecn 26
XAGETH.ecn -25
XAUETH.ecn -22
US500.ecn -83
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -7.9K
EURUSD 34K
GBPUSD -19K
BTCUSD -7.2M
XAUBTC.ecn 6K
XAUUSD.ecn -2K
WTIBTC.ecn -3.7K
ETHUSD -110K
EURGBP 1.9K
XAUBTC 1.2K
EURUSD.ecn 401
USDJPY 428
USoil 30
BTCUSD.ecn 2.3K
XAGETH.ecn -267
XAUETH.ecn -1.2K
US500.ecn -160
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 733.20 USD
Pire transaction: -2 804 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +2 530.60 USD
Perte consécutive maximale: -184.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
3.34 × 56
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.06.03 17:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 02:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 03:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 12:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 15:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 08:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 07:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 17:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
THPX12
50 USD par mois
419%
0
0
USD
20K
USD
53
92%
10 133
67%
52%
1.23
8.86
USD
63%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.