Ai Jing Gao

THPX12

Ai Jing Gao
0 comentarios
Fiabilidad
66 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2024 129%
NCESC-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10 415
Transacciones Rentables:
6 976 (66.98%)
Transacciones Irrentables:
3 439 (33.02%)
Mejor transacción:
5 733.20 USD
Peor transacción:
-2 804.20 USD
Beneficio Bruto:
552 197.19 USD (5 064 380 pips)
Pérdidas Brutas:
-473 503.28 USD (12 338 390 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (2 530.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
26 416.80 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
45.46%
Carga máxima del depósito:
102.69%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
2.19
Transacciones Largas:
5 192 (49.85%)
Transacciones Cortas:
5 223 (50.15%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
7.56 USD
Beneficio medio:
79.16 USD
Pérdidas medias:
-137.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
34 (-184.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23 607.60 USD (16)
Crecimiento al mes:
-18.19%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
35.18 USD
Máxima:
35 906.90 USD (27.80%)
Reducción relativa:
De balance:
89.46% (35 906.90 USD)
De fondos:
62.74% (43 238.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 3920
EURUSD 2421
GBPUSD 2250
BTCUSD 713
XAUBTC.ecn 341
XAUUSD.ecn 189
WTIBTC.ecn 185
ETHUSD 149
EURGBP 91
XAUBTC 82
EURUSD.ecn 50
USDJPY 16
USoil 4
BTCUSD.ecn 1
XAGETH.ecn 1
XAUETH.ecn 1
US500.ecn 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 658
EURUSD 30K
GBPUSD 4.1K
BTCUSD -489
XAUBTC.ecn 10K
XAUUSD.ecn 1.2K
WTIBTC.ecn 3.4K
ETHUSD -538
EURGBP 859
XAUBTC 29K
EURUSD.ecn 50
USDJPY 442
USoil 48
BTCUSD.ecn 26
XAGETH.ecn -25
XAUETH.ecn -22
US500.ecn -83
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -30K
EURUSD 34K
GBPUSD -19K
BTCUSD -7.2M
XAUBTC.ecn 6K
XAUUSD.ecn -2K
WTIBTC.ecn -3.7K
ETHUSD -110K
EURGBP 1.9K
XAUBTC 1.2K
EURUSD.ecn 401
USDJPY 428
USoil 30
BTCUSD.ecn 2.3K
XAGETH.ecn -267
XAUETH.ecn -1.2K
US500.ecn -160
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5 733.20 USD
Peor transacción: -2 804 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +2 530.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -184.62 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
2.73 × 741
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
No hay comentarios
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 06:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 17:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 02:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 03:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 12:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
