Total de Trades:
10 415
Transacciones Rentables:
6 976 (66.98%)
Transacciones Irrentables:
3 439 (33.02%)
Mejor transacción:
5 733.20 USD
Peor transacción:
-2 804.20 USD
Beneficio Bruto:
552 197.19 USD (5 064 380 pips)
Pérdidas Brutas:
-473 503.28 USD (12 338 390 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (2 530.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
26 416.80 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
45.46%
Carga máxima del depósito:
102.69%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
2.19
Transacciones Largas:
5 192 (49.85%)
Transacciones Cortas:
5 223 (50.15%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
7.56 USD
Beneficio medio:
79.16 USD
Pérdidas medias:
-137.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
34 (-184.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23 607.60 USD (16)
Crecimiento al mes:
-18.19%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
35.18 USD
Máxima:
35 906.90 USD (27.80%)
Reducción relativa:
De balance:
89.46% (35 906.90 USD)
De fondos:
62.74% (43 238.05 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3920
|EURUSD
|2421
|GBPUSD
|2250
|BTCUSD
|713
|XAUBTC.ecn
|341
|XAUUSD.ecn
|189
|WTIBTC.ecn
|185
|ETHUSD
|149
|EURGBP
|91
|XAUBTC
|82
|EURUSD.ecn
|50
|USDJPY
|16
|USoil
|4
|BTCUSD.ecn
|1
|XAGETH.ecn
|1
|XAUETH.ecn
|1
|US500.ecn
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|658
|EURUSD
|30K
|GBPUSD
|4.1K
|BTCUSD
|-489
|XAUBTC.ecn
|10K
|XAUUSD.ecn
|1.2K
|WTIBTC.ecn
|3.4K
|ETHUSD
|-538
|EURGBP
|859
|XAUBTC
|29K
|EURUSD.ecn
|50
|USDJPY
|442
|USoil
|48
|BTCUSD.ecn
|26
|XAGETH.ecn
|-25
|XAUETH.ecn
|-22
|US500.ecn
|-83
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-30K
|EURUSD
|34K
|GBPUSD
|-19K
|BTCUSD
|-7.2M
|XAUBTC.ecn
|6K
|XAUUSD.ecn
|-2K
|WTIBTC.ecn
|-3.7K
|ETHUSD
|-110K
|EURGBP
|1.9K
|XAUBTC
|1.2K
|EURUSD.ecn
|401
|USDJPY
|428
|USoil
|30
|BTCUSD.ecn
|2.3K
|XAGETH.ecn
|-267
|XAUETH.ecn
|-1.2K
|US500.ecn
|-160
Mejor transacción: +5 733.20 USD
Peor transacción: -2 804 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +2 530.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -184.62 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
