- 자본
- 축소
트레이드:
10 481
이익 거래:
7 010 (66.88%)
손실 거래:
3 471 (33.12%)
최고의 거래:
5 733.20 USD
최악의 거래:
-2 804.20 USD
총 수익:
562 654.01 USD (5 083 232 pips)
총 손실:
-484 745.33 USD (12 363 638 pips)
연속 최대 이익:
47 (2 530.60 USD)
연속 최대 이익:
26 416.80 USD (6)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
44.44%
최대 입금량:
102.69%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
2.17
롱(주식매수):
5 218 (49.79%)
숏(주식차입매도):
5 263 (50.21%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
7.43 USD
평균 이익:
80.26 USD
평균 손실:
-139.66 USD
연속 최대 손실:
34 (-184.62 USD)
연속 최대 손실:
-23 607.60 USD (16)
월별 성장률:
-17.16%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35.18 USD
최대한의:
35 906.90 USD (27.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
89.46% (35 906.90 USD)
자본금별:
62.74% (43 238.05 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3953
|EURUSD
|2421
|GBPUSD
|2250
|BTCUSD
|713
|XAUBTC.ecn
|341
|XAUUSD.ecn
|189
|WTIBTC.ecn
|185
|ETHUSD
|149
|XAUBTC
|100
|EURGBP
|91
|EURUSD.ecn
|50
|USDJPY
|16
|BRTBTC
|15
|USoil
|4
|BTCUSD.ecn
|1
|XAGETH.ecn
|1
|XAUETH.ecn
|1
|US500.ecn
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-3.2K
|EURUSD
|30K
|GBPUSD
|4.1K
|BTCUSD
|-489
|XAUBTC.ecn
|10K
|XAUUSD.ecn
|1.2K
|WTIBTC.ecn
|3.4K
|ETHUSD
|-538
|XAUBTC
|32K
|EURGBP
|859
|EURUSD.ecn
|50
|USDJPY
|442
|BRTBTC
|292
|USoil
|48
|BTCUSD.ecn
|26
|XAGETH.ecn
|-25
|XAUETH.ecn
|-22
|US500.ecn
|-83
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-39K
|EURUSD
|34K
|GBPUSD
|-19K
|BTCUSD
|-7.2M
|XAUBTC.ecn
|6K
|XAUUSD.ecn
|-2K
|WTIBTC.ecn
|-3.7K
|ETHUSD
|-110K
|XAUBTC
|2.7K
|EURGBP
|1.9K
|EURUSD.ecn
|401
|USDJPY
|428
|BRTBTC
|1.6K
|USoil
|30
|BTCUSD.ecn
|2.3K
|XAGETH.ecn
|-267
|XAUETH.ecn
|-1.2K
|US500.ecn
|-160
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
