Ai Jing Gao

THPX12

Ai Jing Gao
0 리뷰
안정성
67
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2024 108%
NCESC-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
10 481
이익 거래:
7 010 (66.88%)
손실 거래:
3 471 (33.12%)
최고의 거래:
5 733.20 USD
최악의 거래:
-2 804.20 USD
총 수익:
562 654.01 USD (5 083 232 pips)
총 손실:
-484 745.33 USD (12 363 638 pips)
연속 최대 이익:
47 (2 530.60 USD)
연속 최대 이익:
26 416.80 USD (6)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
44.44%
최대 입금량:
102.69%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
2.17
롱(주식매수):
5 218 (49.79%)
숏(주식차입매도):
5 263 (50.21%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
7.43 USD
평균 이익:
80.26 USD
평균 손실:
-139.66 USD
연속 최대 손실:
34 (-184.62 USD)
연속 최대 손실:
-23 607.60 USD (16)
월별 성장률:
-17.16%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35.18 USD
최대한의:
35 906.90 USD (27.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
89.46% (35 906.90 USD)
자본금별:
62.74% (43 238.05 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 3953
EURUSD 2421
GBPUSD 2250
BTCUSD 713
XAUBTC.ecn 341
XAUUSD.ecn 189
WTIBTC.ecn 185
ETHUSD 149
XAUBTC 100
EURGBP 91
EURUSD.ecn 50
USDJPY 16
BRTBTC 15
USoil 4
BTCUSD.ecn 1
XAGETH.ecn 1
XAUETH.ecn 1
US500.ecn 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -3.2K
EURUSD 30K
GBPUSD 4.1K
BTCUSD -489
XAUBTC.ecn 10K
XAUUSD.ecn 1.2K
WTIBTC.ecn 3.4K
ETHUSD -538
XAUBTC 32K
EURGBP 859
EURUSD.ecn 50
USDJPY 442
BRTBTC 292
USoil 48
BTCUSD.ecn 26
XAGETH.ecn -25
XAUETH.ecn -22
US500.ecn -83
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -39K
EURUSD 34K
GBPUSD -19K
BTCUSD -7.2M
XAUBTC.ecn 6K
XAUUSD.ecn -2K
WTIBTC.ecn -3.7K
ETHUSD -110K
XAUBTC 2.7K
EURGBP 1.9K
EURUSD.ecn 401
USDJPY 428
BRTBTC 1.6K
USoil 30
BTCUSD.ecn 2.3K
XAGETH.ecn -267
XAUETH.ecn -1.2K
US500.ecn -160
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5 733.20 USD
최악의 거래: -2 804 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +2 530.60 USD
연속 최대 손실: -184.62 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
2.73 × 741
Exness-MT5Real5
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 06:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 17:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 02:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 03:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 12:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
