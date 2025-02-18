シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / THPX12
Ai Jing Gao

THPX12

Ai Jing Gao
レビュー0件
信頼性
66週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 129%
NCESC-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10 415
利益トレード:
6 976 (66.98%)
損失トレード:
3 439 (33.02%)
ベストトレード:
5 733.20 USD
最悪のトレード:
-2 804.20 USD
総利益:
552 197.19 USD (5 064 380 pips)
総損失:
-473 503.28 USD (12 338 390 pips)
最大連続の勝ち:
47 (2 530.60 USD)
最大連続利益:
26 416.80 USD (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
45.46%
最大入金額:
102.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.19
長いトレード:
5 192 (49.85%)
短いトレード:
5 223 (50.15%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
7.56 USD
平均利益:
79.16 USD
平均損失:
-137.69 USD
最大連続の負け:
34 (-184.62 USD)
最大連続損失:
-23 607.60 USD (16)
月間成長:
-17.39%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.18 USD
最大の:
35 906.90 USD (27.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
89.46% (35 906.90 USD)
エクイティによる:
62.74% (43 238.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 3920
EURUSD 2421
GBPUSD 2250
BTCUSD 713
XAUBTC.ecn 341
XAUUSD.ecn 189
WTIBTC.ecn 185
ETHUSD 149
EURGBP 91
XAUBTC 82
EURUSD.ecn 50
USDJPY 16
USoil 4
BTCUSD.ecn 1
XAGETH.ecn 1
XAUETH.ecn 1
US500.ecn 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 658
EURUSD 30K
GBPUSD 4.1K
BTCUSD -489
XAUBTC.ecn 10K
XAUUSD.ecn 1.2K
WTIBTC.ecn 3.4K
ETHUSD -538
EURGBP 859
XAUBTC 29K
EURUSD.ecn 50
USDJPY 442
USoil 48
BTCUSD.ecn 26
XAGETH.ecn -25
XAUETH.ecn -22
US500.ecn -83
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -30K
EURUSD 34K
GBPUSD -19K
BTCUSD -7.2M
XAUBTC.ecn 6K
XAUUSD.ecn -2K
WTIBTC.ecn -3.7K
ETHUSD -110K
EURGBP 1.9K
XAUBTC 1.2K
EURUSD.ecn 401
USDJPY 428
USoil 30
BTCUSD.ecn 2.3K
XAGETH.ecn -267
XAUETH.ecn -1.2K
US500.ecn -160
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5 733.20 USD
最悪のトレード: -2 804 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +2 530.60 USD
最大連続損失: -184.62 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
2.73 × 741
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
レビューなし
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 06:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 17:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 02:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 03:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 12:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください