- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10 415
利益トレード:
6 976 (66.98%)
損失トレード:
3 439 (33.02%)
ベストトレード:
5 733.20 USD
最悪のトレード:
-2 804.20 USD
総利益:
552 197.19 USD (5 064 380 pips)
総損失:
-473 503.28 USD (12 338 390 pips)
最大連続の勝ち:
47 (2 530.60 USD)
最大連続利益:
26 416.80 USD (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
45.46%
最大入金額:
102.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.19
長いトレード:
5 192 (49.85%)
短いトレード:
5 223 (50.15%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
7.56 USD
平均利益:
79.16 USD
平均損失:
-137.69 USD
最大連続の負け:
34 (-184.62 USD)
最大連続損失:
-23 607.60 USD (16)
月間成長:
-17.39%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.18 USD
最大の:
35 906.90 USD (27.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
89.46% (35 906.90 USD)
エクイティによる:
62.74% (43 238.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3920
|EURUSD
|2421
|GBPUSD
|2250
|BTCUSD
|713
|XAUBTC.ecn
|341
|XAUUSD.ecn
|189
|WTIBTC.ecn
|185
|ETHUSD
|149
|EURGBP
|91
|XAUBTC
|82
|EURUSD.ecn
|50
|USDJPY
|16
|USoil
|4
|BTCUSD.ecn
|1
|XAGETH.ecn
|1
|XAUETH.ecn
|1
|US500.ecn
|1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|658
|EURUSD
|30K
|GBPUSD
|4.1K
|BTCUSD
|-489
|XAUBTC.ecn
|10K
|XAUUSD.ecn
|1.2K
|WTIBTC.ecn
|3.4K
|ETHUSD
|-538
|EURGBP
|859
|XAUBTC
|29K
|EURUSD.ecn
|50
|USDJPY
|442
|USoil
|48
|BTCUSD.ecn
|26
|XAGETH.ecn
|-25
|XAUETH.ecn
|-22
|US500.ecn
|-83
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-30K
|EURUSD
|34K
|GBPUSD
|-19K
|BTCUSD
|-7.2M
|XAUBTC.ecn
|6K
|XAUUSD.ecn
|-2K
|WTIBTC.ecn
|-3.7K
|ETHUSD
|-110K
|EURGBP
|1.9K
|XAUBTC
|1.2K
|EURUSD.ecn
|401
|USDJPY
|428
|USoil
|30
|BTCUSD.ecn
|2.3K
|XAGETH.ecn
|-267
|XAUETH.ecn
|-1.2K
|US500.ecn
|-160
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5 733.20 USD
最悪のトレード: -2 804 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +2 530.60 USD
最大連続損失: -184.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
NCESC-Live
|2.73 × 741
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
