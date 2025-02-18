SinaisSeções
Ai Jing Gao

THPX12

Ai Jing Gao
0 comentários
Confiabilidade
66 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2024 129%
NCESC-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10 415
Negociações com lucro:
6 976 (66.98%)
Negociações com perda:
3 439 (33.02%)
Melhor negociação:
5 733.20 USD
Pior negociação:
-2 804.20 USD
Lucro bruto:
552 197.19 USD (5 064 380 pips)
Perda bruta:
-473 503.28 USD (12 338 390 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (2 530.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26 416.80 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
45.46%
Depósito máximo carregado:
102.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
2.19
Negociações longas:
5 192 (49.85%)
Negociações curtas:
5 223 (50.15%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
7.56 USD
Lucro médio:
79.16 USD
Perda média:
-137.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
34 (-184.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23 607.60 USD (16)
Crescimento mensal:
-20.68%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
35.18 USD
Máximo:
35 906.90 USD (27.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
89.46% (35 906.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
62.74% (43 238.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 3920
EURUSD 2421
GBPUSD 2250
BTCUSD 713
XAUBTC.ecn 341
XAUUSD.ecn 189
WTIBTC.ecn 185
ETHUSD 149
EURGBP 91
XAUBTC 82
EURUSD.ecn 50
USDJPY 16
USoil 4
BTCUSD.ecn 1
XAGETH.ecn 1
XAUETH.ecn 1
US500.ecn 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 658
EURUSD 30K
GBPUSD 4.1K
BTCUSD -489
XAUBTC.ecn 10K
XAUUSD.ecn 1.2K
WTIBTC.ecn 3.4K
ETHUSD -538
EURGBP 859
XAUBTC 29K
EURUSD.ecn 50
USDJPY 442
USoil 48
BTCUSD.ecn 26
XAGETH.ecn -25
XAUETH.ecn -22
US500.ecn -83
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -30K
EURUSD 34K
GBPUSD -19K
BTCUSD -7.2M
XAUBTC.ecn 6K
XAUUSD.ecn -2K
WTIBTC.ecn -3.7K
ETHUSD -110K
EURGBP 1.9K
XAUBTC 1.2K
EURUSD.ecn 401
USDJPY 428
USoil 30
BTCUSD.ecn 2.3K
XAGETH.ecn -267
XAUETH.ecn -1.2K
US500.ecn -160
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 733.20 USD
Pior negociação: -2 804 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +2 530.60 USD
Máxima perda consecutiva: -184.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
2.73 × 741
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Sem comentários
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 06:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 17:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 02:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 03:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 12:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
