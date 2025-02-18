- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10 133
Profit Trade:
6 869 (67.78%)
Loss Trade:
3 264 (32.21%)
Best Trade:
5 733.20 USD
Worst Trade:
-2 804.20 USD
Profitto lordo:
470 827.69 USD (4 901 693 pips)
Perdita lorda:
-381 090.68 USD (12 153 677 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (2 530.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26 416.80 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
51.68%
Massimo carico di deposito:
43.98%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.80
Long Trade:
5 065 (49.99%)
Short Trade:
5 068 (50.01%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
8.86 USD
Profitto medio:
68.54 USD
Perdita media:
-116.76 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-184.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23 607.60 USD (16)
Crescita mensile:
-28.89%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.18 USD
Massimale:
23 609.92 USD (32.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.10% (21 433.50 USD)
Per equità:
62.74% (43 238.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3638
|EURUSD
|2421
|GBPUSD
|2250
|BTCUSD
|713
|XAUBTC.ecn
|341
|XAUUSD.ecn
|189
|WTIBTC.ecn
|185
|ETHUSD
|149
|EURGBP
|91
|XAUBTC
|82
|EURUSD.ecn
|50
|USDJPY
|16
|USoil
|4
|BTCUSD.ecn
|1
|XAGETH.ecn
|1
|XAUETH.ecn
|1
|US500.ecn
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|30K
|GBPUSD
|4.1K
|BTCUSD
|-489
|XAUBTC.ecn
|10K
|XAUUSD.ecn
|1.2K
|WTIBTC.ecn
|3.4K
|ETHUSD
|-538
|EURGBP
|859
|XAUBTC
|29K
|EURUSD.ecn
|50
|USDJPY
|442
|USoil
|48
|BTCUSD.ecn
|26
|XAGETH.ecn
|-25
|XAUETH.ecn
|-22
|US500.ecn
|-83
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-7.9K
|EURUSD
|34K
|GBPUSD
|-19K
|BTCUSD
|-7.2M
|XAUBTC.ecn
|6K
|XAUUSD.ecn
|-2K
|WTIBTC.ecn
|-3.7K
|ETHUSD
|-110K
|EURGBP
|1.9K
|XAUBTC
|1.2K
|EURUSD.ecn
|401
|USDJPY
|428
|USoil
|30
|BTCUSD.ecn
|2.3K
|XAGETH.ecn
|-267
|XAUETH.ecn
|-1.2K
|US500.ecn
|-160
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 733.20 USD
Worst Trade: -2 804 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +2 530.60 USD
Massima perdita consecutiva: -184.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.23 × 22
|
NCESC-Live
|3.28 × 57
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
419%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
53
92%
10 133
67%
52%
1.23
8.86
USD
USD
63%
1:100