SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / THPX12
Ai Jing Gao

THPX12

Ai Jing Gao
0 recensioni
Affidabilità
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 419%
NCESC-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 133
Profit Trade:
6 869 (67.78%)
Loss Trade:
3 264 (32.21%)
Best Trade:
5 733.20 USD
Worst Trade:
-2 804.20 USD
Profitto lordo:
470 827.69 USD (4 901 693 pips)
Perdita lorda:
-381 090.68 USD (12 153 677 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (2 530.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26 416.80 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
51.68%
Massimo carico di deposito:
43.98%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.80
Long Trade:
5 065 (49.99%)
Short Trade:
5 068 (50.01%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
8.86 USD
Profitto medio:
68.54 USD
Perdita media:
-116.76 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-184.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23 607.60 USD (16)
Crescita mensile:
-28.89%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.18 USD
Massimale:
23 609.92 USD (32.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.10% (21 433.50 USD)
Per equità:
62.74% (43 238.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3638
EURUSD 2421
GBPUSD 2250
BTCUSD 713
XAUBTC.ecn 341
XAUUSD.ecn 189
WTIBTC.ecn 185
ETHUSD 149
EURGBP 91
XAUBTC 82
EURUSD.ecn 50
USDJPY 16
USoil 4
BTCUSD.ecn 1
XAGETH.ecn 1
XAUETH.ecn 1
US500.ecn 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 12K
EURUSD 30K
GBPUSD 4.1K
BTCUSD -489
XAUBTC.ecn 10K
XAUUSD.ecn 1.2K
WTIBTC.ecn 3.4K
ETHUSD -538
EURGBP 859
XAUBTC 29K
EURUSD.ecn 50
USDJPY 442
USoil 48
BTCUSD.ecn 26
XAGETH.ecn -25
XAUETH.ecn -22
US500.ecn -83
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -7.9K
EURUSD 34K
GBPUSD -19K
BTCUSD -7.2M
XAUBTC.ecn 6K
XAUUSD.ecn -2K
WTIBTC.ecn -3.7K
ETHUSD -110K
EURGBP 1.9K
XAUBTC 1.2K
EURUSD.ecn 401
USDJPY 428
USoil 30
BTCUSD.ecn 2.3K
XAGETH.ecn -267
XAUETH.ecn -1.2K
US500.ecn -160
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 733.20 USD
Worst Trade: -2 804 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +2 530.60 USD
Massima perdita consecutiva: -184.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
3.28 × 57
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.06.03 17:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 02:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 03:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 12:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 15:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 08:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 07:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 17:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THPX12
50USD al mese
419%
0
0
USD
20K
USD
53
92%
10 133
67%
52%
1.23
8.86
USD
63%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.