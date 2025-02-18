信号部分
信号 / MetaTrader 5 / THPX12
Ai Jing Gao

THPX12

Ai Jing Gao
0条评论
可靠性
66
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2024 121%
NCESC-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10 413
盈利交易:
6 975 (66.98%)
亏损交易:
3 438 (33.02%)
最好交易:
5 733.20 USD
最差交易:
-2 804.20 USD
毛利:
551 399.69 USD (5 062 786 pips)
毛利亏损:
-472 990.28 USD (12 337 364 pips)
最大连续赢利:
47 (2 530.60 USD)
最大连续盈利:
26 416.80 USD (6)
夏普比率:
0.05
交易活动:
45.46%
最大入金加载:
102.69%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
20
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.18
长期交易:
5 192 (49.86%)
短期交易:
5 221 (50.14%)
利润因子:
1.17
预期回报:
7.53 USD
平均利润:
79.05 USD
平均损失:
-137.58 USD
最大连续失误:
34 (-184.62 USD)
最大连续亏损:
-23 607.60 USD (16)
每月增长:
-17.53%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
35.18 USD
最大值:
35 906.90 USD (27.80%)
相对跌幅:
结余:
89.46% (35 906.90 USD)
净值:
62.74% (43 238.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 3918
EURUSD 2421
GBPUSD 2250
BTCUSD 713
XAUBTC.ecn 341
XAUUSD.ecn 189
WTIBTC.ecn 185
ETHUSD 149
EURGBP 91
XAUBTC 82
EURUSD.ecn 50
USDJPY 16
USoil 4
BTCUSD.ecn 1
XAGETH.ecn 1
XAUETH.ecn 1
US500.ecn 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 374
EURUSD 30K
GBPUSD 4.1K
BTCUSD -489
XAUBTC.ecn 10K
XAUUSD.ecn 1.2K
WTIBTC.ecn 3.4K
ETHUSD -538
EURGBP 859
XAUBTC 29K
EURUSD.ecn 50
USDJPY 442
USoil 48
BTCUSD.ecn 26
XAGETH.ecn -25
XAUETH.ecn -22
US500.ecn -83
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -31K
EURUSD 34K
GBPUSD -19K
BTCUSD -7.2M
XAUBTC.ecn 6K
XAUUSD.ecn -2K
WTIBTC.ecn -3.7K
ETHUSD -110K
EURGBP 1.9K
XAUBTC 1.2K
EURUSD.ecn 401
USDJPY 428
USoil 30
BTCUSD.ecn 2.3K
XAGETH.ecn -267
XAUETH.ecn -1.2K
US500.ecn -160
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 733.20 USD
最差交易: -2 804 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +2 530.60 USD
最大连续亏损: -184.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NCESC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.72 × 741
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
没有评论
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 06:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 17:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 02:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 03:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 12:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
