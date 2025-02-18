- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10 413
盈利交易:
6 975 (66.98%)
亏损交易:
3 438 (33.02%)
最好交易:
5 733.20 USD
最差交易:
-2 804.20 USD
毛利:
551 399.69 USD (5 062 786 pips)
毛利亏损:
-472 990.28 USD (12 337 364 pips)
最大连续赢利:
47 (2 530.60 USD)
最大连续盈利:
26 416.80 USD (6)
夏普比率:
0.05
交易活动:
45.46%
最大入金加载:
102.69%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
20
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.18
长期交易:
5 192 (49.86%)
短期交易:
5 221 (50.14%)
利润因子:
1.17
预期回报:
7.53 USD
平均利润:
79.05 USD
平均损失:
-137.58 USD
最大连续失误:
34 (-184.62 USD)
最大连续亏损:
-23 607.60 USD (16)
每月增长:
-17.53%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
35.18 USD
最大值:
35 906.90 USD (27.80%)
相对跌幅:
结余:
89.46% (35 906.90 USD)
净值:
62.74% (43 238.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3918
|EURUSD
|2421
|GBPUSD
|2250
|BTCUSD
|713
|XAUBTC.ecn
|341
|XAUUSD.ecn
|189
|WTIBTC.ecn
|185
|ETHUSD
|149
|EURGBP
|91
|XAUBTC
|82
|EURUSD.ecn
|50
|USDJPY
|16
|USoil
|4
|BTCUSD.ecn
|1
|XAGETH.ecn
|1
|XAUETH.ecn
|1
|US500.ecn
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|374
|EURUSD
|30K
|GBPUSD
|4.1K
|BTCUSD
|-489
|XAUBTC.ecn
|10K
|XAUUSD.ecn
|1.2K
|WTIBTC.ecn
|3.4K
|ETHUSD
|-538
|EURGBP
|859
|XAUBTC
|29K
|EURUSD.ecn
|50
|USDJPY
|442
|USoil
|48
|BTCUSD.ecn
|26
|XAGETH.ecn
|-25
|XAUETH.ecn
|-22
|US500.ecn
|-83
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-31K
|EURUSD
|34K
|GBPUSD
|-19K
|BTCUSD
|-7.2M
|XAUBTC.ecn
|6K
|XAUUSD.ecn
|-2K
|WTIBTC.ecn
|-3.7K
|ETHUSD
|-110K
|EURGBP
|1.9K
|XAUBTC
|1.2K
|EURUSD.ecn
|401
|USDJPY
|428
|USoil
|30
|BTCUSD.ecn
|2.3K
|XAGETH.ecn
|-267
|XAUETH.ecn
|-1.2K
|US500.ecn
|-160
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 733.20 USD
最差交易: -2 804 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +2 530.60 USD
最大连续亏损: -184.62 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
121%
0
0
USD
USD
8.4K
USD
USD
66
89%
10 413
66%
45%
1.16
7.53
USD
USD
89%
1:100