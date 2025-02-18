- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10 410
Прибыльных трейдов:
6 973 (66.98%)
Убыточных трейдов:
3 437 (33.02%)
Лучший трейд:
5 733.20 USD
Худший трейд:
-2 804.20 USD
Общая прибыль:
549 876.19 USD (5 059 740 pips)
Общий убыток:
-472 443.78 USD (12 336 272 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (2 530.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
26 416.80 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
45.46%
Макс. загрузка депозита:
102.69%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
5 189 (49.85%)
Коротких трейдов:
5 221 (50.15%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
7.44 USD
Средняя прибыль:
78.86 USD
Средний убыток:
-137.46 USD
Макс. серия проигрышей:
34 (-184.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-23 607.60 USD (16)
Прирост в месяц:
-30.90%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.18 USD
Максимальная:
35 906.90 USD (27.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
89.46% (35 906.90 USD)
По эквити:
62.74% (43 238.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3915
|EURUSD
|2421
|GBPUSD
|2250
|BTCUSD
|713
|XAUBTC.ecn
|341
|XAUUSD.ecn
|189
|WTIBTC.ecn
|185
|ETHUSD
|149
|EURGBP
|91
|XAUBTC
|82
|EURUSD.ecn
|50
|USDJPY
|16
|USoil
|4
|BTCUSD.ecn
|1
|XAGETH.ecn
|1
|XAUETH.ecn
|1
|US500.ecn
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-603
|EURUSD
|30K
|GBPUSD
|4.1K
|BTCUSD
|-489
|XAUBTC.ecn
|10K
|XAUUSD.ecn
|1.2K
|WTIBTC.ecn
|3.4K
|ETHUSD
|-538
|EURGBP
|859
|XAUBTC
|29K
|EURUSD.ecn
|50
|USDJPY
|442
|USoil
|48
|BTCUSD.ecn
|26
|XAGETH.ecn
|-25
|XAUETH.ecn
|-22
|US500.ecn
|-83
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-32K
|EURUSD
|34K
|GBPUSD
|-19K
|BTCUSD
|-7.2M
|XAUBTC.ecn
|6K
|XAUUSD.ecn
|-2K
|WTIBTC.ecn
|-3.7K
|ETHUSD
|-110K
|EURGBP
|1.9K
|XAUBTC
|1.2K
|EURUSD.ecn
|401
|USDJPY
|428
|USoil
|30
|BTCUSD.ecn
|2.3K
|XAGETH.ecn
|-267
|XAUETH.ecn
|-1.2K
|US500.ecn
|-160
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 733.20 USD
Худший трейд: -2 804 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +2 530.60 USD
Макс. убыток в серии: -184.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.72 × 741
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
96%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
65
89%
10 410
66%
45%
1.16
7.44
USD
USD
89%
1:100