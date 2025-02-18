СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / THPX12
Ai Jing Gao

THPX12

Ai Jing Gao
0 отзывов
Надежность
65 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 96%
NCESC-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 410
Прибыльных трейдов:
6 973 (66.98%)
Убыточных трейдов:
3 437 (33.02%)
Лучший трейд:
5 733.20 USD
Худший трейд:
-2 804.20 USD
Общая прибыль:
549 876.19 USD (5 059 740 pips)
Общий убыток:
-472 443.78 USD (12 336 272 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (2 530.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
26 416.80 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
45.46%
Макс. загрузка депозита:
102.69%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
5 189 (49.85%)
Коротких трейдов:
5 221 (50.15%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
7.44 USD
Средняя прибыль:
78.86 USD
Средний убыток:
-137.46 USD
Макс. серия проигрышей:
34 (-184.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-23 607.60 USD (16)
Прирост в месяц:
-30.90%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.18 USD
Максимальная:
35 906.90 USD (27.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
89.46% (35 906.90 USD)
По эквити:
62.74% (43 238.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3915
EURUSD 2421
GBPUSD 2250
BTCUSD 713
XAUBTC.ecn 341
XAUUSD.ecn 189
WTIBTC.ecn 185
ETHUSD 149
EURGBP 91
XAUBTC 82
EURUSD.ecn 50
USDJPY 16
USoil 4
BTCUSD.ecn 1
XAGETH.ecn 1
XAUETH.ecn 1
US500.ecn 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -603
EURUSD 30K
GBPUSD 4.1K
BTCUSD -489
XAUBTC.ecn 10K
XAUUSD.ecn 1.2K
WTIBTC.ecn 3.4K
ETHUSD -538
EURGBP 859
XAUBTC 29K
EURUSD.ecn 50
USDJPY 442
USoil 48
BTCUSD.ecn 26
XAGETH.ecn -25
XAUETH.ecn -22
US500.ecn -83
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -32K
EURUSD 34K
GBPUSD -19K
BTCUSD -7.2M
XAUBTC.ecn 6K
XAUUSD.ecn -2K
WTIBTC.ecn -3.7K
ETHUSD -110K
EURGBP 1.9K
XAUBTC 1.2K
EURUSD.ecn 401
USDJPY 428
USoil 30
BTCUSD.ecn 2.3K
XAGETH.ecn -267
XAUETH.ecn -1.2K
US500.ecn -160
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 733.20 USD
Худший трейд: -2 804 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +2 530.60 USD
Макс. убыток в серии: -184.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.72 × 741
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 06:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 17:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 02:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 03:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 12:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
Копировать

