Ai Jing Gao

THPX12

Ai Jing Gao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
66 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 60%
NCESC-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10 420
Gewinntrades:
6 976 (66.94%)
Verlusttrades:
3 444 (33.05%)
Bester Trade:
5 733.20 USD
Schlechtester Trade:
-2 804.20 USD
Bruttoprofit:
552 197.19 USD (5 064 380 pips)
Bruttoverlust:
-476 123.28 USD (12 343 627 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (2 530.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26 416.80 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
45.46%
Max deposit load:
102.69%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
2.12
Long-Positionen:
5 195 (49.86%)
Short-Positionen:
5 225 (50.14%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
7.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
79.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-138.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
34 (-184.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23 607.60 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-42.23%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
35.18 USD
Maximaler:
35 906.90 USD (27.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
89.46% (35 906.90 USD)
Kapital:
62.74% (43 238.05 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 3925
EURUSD 2421
GBPUSD 2250
BTCUSD 713
XAUBTC.ecn 341
XAUUSD.ecn 189
WTIBTC.ecn 185
ETHUSD 149
EURGBP 91
XAUBTC 82
EURUSD.ecn 50
USDJPY 16
USoil 4
BTCUSD.ecn 1
XAGETH.ecn 1
XAUETH.ecn 1
US500.ecn 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -2K
EURUSD 30K
GBPUSD 4.1K
BTCUSD -489
XAUBTC.ecn 10K
XAUUSD.ecn 1.2K
WTIBTC.ecn 3.4K
ETHUSD -538
EURGBP 859
XAUBTC 29K
EURUSD.ecn 50
USDJPY 442
USoil 48
BTCUSD.ecn 26
XAGETH.ecn -25
XAUETH.ecn -22
US500.ecn -83
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -35K
EURUSD 34K
GBPUSD -19K
BTCUSD -7.2M
XAUBTC.ecn 6K
XAUUSD.ecn -2K
WTIBTC.ecn -3.7K
ETHUSD -110K
EURGBP 1.9K
XAUBTC 1.2K
EURUSD.ecn 401
USDJPY 428
USoil 30
BTCUSD.ecn 2.3K
XAGETH.ecn -267
XAUETH.ecn -1.2K
US500.ecn -160
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 733.20 USD
Schlechtester Trade: -2 804 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 530.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -184.62 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
2.84 × 741
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 06:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 17:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 02:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 03:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 12:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
