- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
10 420
Gewinntrades:
6 976 (66.94%)
Verlusttrades:
3 444 (33.05%)
Bester Trade:
5 733.20 USD
Schlechtester Trade:
-2 804.20 USD
Bruttoprofit:
552 197.19 USD (5 064 380 pips)
Bruttoverlust:
-476 123.28 USD (12 343 627 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (2 530.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26 416.80 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
45.46%
Max deposit load:
102.69%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
2.12
Long-Positionen:
5 195 (49.86%)
Short-Positionen:
5 225 (50.14%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
7.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
79.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-138.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
34 (-184.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23 607.60 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-42.23%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
35.18 USD
Maximaler:
35 906.90 USD (27.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
89.46% (35 906.90 USD)
Kapital:
62.74% (43 238.05 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3925
|EURUSD
|2421
|GBPUSD
|2250
|BTCUSD
|713
|XAUBTC.ecn
|341
|XAUUSD.ecn
|189
|WTIBTC.ecn
|185
|ETHUSD
|149
|EURGBP
|91
|XAUBTC
|82
|EURUSD.ecn
|50
|USDJPY
|16
|USoil
|4
|BTCUSD.ecn
|1
|XAGETH.ecn
|1
|XAUETH.ecn
|1
|US500.ecn
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-2K
|EURUSD
|30K
|GBPUSD
|4.1K
|BTCUSD
|-489
|XAUBTC.ecn
|10K
|XAUUSD.ecn
|1.2K
|WTIBTC.ecn
|3.4K
|ETHUSD
|-538
|EURGBP
|859
|XAUBTC
|29K
|EURUSD.ecn
|50
|USDJPY
|442
|USoil
|48
|BTCUSD.ecn
|26
|XAGETH.ecn
|-25
|XAUETH.ecn
|-22
|US500.ecn
|-83
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-35K
|EURUSD
|34K
|GBPUSD
|-19K
|BTCUSD
|-7.2M
|XAUBTC.ecn
|6K
|XAUUSD.ecn
|-2K
|WTIBTC.ecn
|-3.7K
|ETHUSD
|-110K
|EURGBP
|1.9K
|XAUBTC
|1.2K
|EURUSD.ecn
|401
|USDJPY
|428
|USoil
|30
|BTCUSD.ecn
|2.3K
|XAGETH.ecn
|-267
|XAUETH.ecn
|-1.2K
|US500.ecn
|-160
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5 733.20 USD
Schlechtester Trade: -2 804 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 530.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -184.62 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|2.84 × 741
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
60%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
66
89%
10 420
66%
45%
1.15
7.30
USD
USD
89%
1:100