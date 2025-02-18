SignalsSections
Ai Jing Gao

THPX12

Ai Jing Gao
0 reviews
Reliability
65 weeks
0 / 0 USD
Copy for 50 USD per month
growth since 2024 76%
NCESC-Live
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
10 409
Profit Trades:
6 972 (66.98%)
Loss Trades:
3 437 (33.02%)
Best trade:
5 733.20 USD
Worst trade:
-2 804.20 USD
Gross Profit:
549 118.69 USD (5 058 225 pips)
Gross Loss:
-472 443.78 USD (12 336 272 pips)
Maximum consecutive wins:
47 (2 530.60 USD)
Maximal consecutive profit:
26 416.80 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
45.46%
Max deposit load:
102.69%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
24
Avg holding time:
5 hours
Recovery Factor:
2.14
Long Trades:
5 189 (49.85%)
Short Trades:
5 220 (50.15%)
Profit Factor:
1.16
Expected Payoff:
7.37 USD
Average Profit:
78.76 USD
Average Loss:
-137.46 USD
Maximum consecutive losses:
34 (-184.62 USD)
Maximal consecutive loss:
-23 607.60 USD (16)
Monthly growth:
-39.57%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
89%
Drawdown by balance:
Absolute:
35.18 USD
Maximal:
35 906.90 USD (27.80%)
Relative drawdown:
By Balance:
89.46% (35 906.90 USD)
By Equity:
62.74% (43 238.05 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 3914
EURUSD 2421
GBPUSD 2250
BTCUSD 713
XAUBTC.ecn 341
XAUUSD.ecn 189
WTIBTC.ecn 185
ETHUSD 149
EURGBP 91
XAUBTC 82
EURUSD.ecn 50
USDJPY 16
USoil 4
BTCUSD.ecn 1
XAGETH.ecn 1
XAUETH.ecn 1
US500.ecn 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -1.4K
EURUSD 30K
GBPUSD 4.1K
BTCUSD -489
XAUBTC.ecn 10K
XAUUSD.ecn 1.2K
WTIBTC.ecn 3.4K
ETHUSD -538
EURGBP 859
XAUBTC 29K
EURUSD.ecn 50
USDJPY 442
USoil 48
BTCUSD.ecn 26
XAGETH.ecn -25
XAUETH.ecn -22
US500.ecn -83
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -34K
EURUSD 34K
GBPUSD -19K
BTCUSD -7.2M
XAUBTC.ecn 6K
XAUUSD.ecn -2K
WTIBTC.ecn -3.7K
ETHUSD -110K
EURGBP 1.9K
XAUBTC 1.2K
EURUSD.ecn 401
USDJPY 428
USoil 30
BTCUSD.ecn 2.3K
XAGETH.ecn -267
XAUETH.ecn -1.2K
US500.ecn -160
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +5 733.20 USD
Worst trade: -2 804 USD
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 16
Maximal consecutive profit: +2 530.60 USD
Maximal consecutive loss: -184.62 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "NCESC-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
2.73 × 741
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
No reviews
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 06:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 17:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 02:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 03:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 12:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
