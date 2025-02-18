- Growth
Trades:
10 409
Profit Trades:
6 972 (66.98%)
Loss Trades:
3 437 (33.02%)
Best trade:
5 733.20 USD
Worst trade:
-2 804.20 USD
Gross Profit:
549 118.69 USD (5 058 225 pips)
Gross Loss:
-472 443.78 USD (12 336 272 pips)
Maximum consecutive wins:
47 (2 530.60 USD)
Maximal consecutive profit:
26 416.80 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
45.46%
Max deposit load:
102.69%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
24
Avg holding time:
5 hours
Recovery Factor:
2.14
Long Trades:
5 189 (49.85%)
Short Trades:
5 220 (50.15%)
Profit Factor:
1.16
Expected Payoff:
7.37 USD
Average Profit:
78.76 USD
Average Loss:
-137.46 USD
Maximum consecutive losses:
34 (-184.62 USD)
Maximal consecutive loss:
-23 607.60 USD (16)
Monthly growth:
-39.57%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
89%
Drawdown by balance:
Absolute:
35.18 USD
Maximal:
35 906.90 USD (27.80%)
Relative drawdown:
By Balance:
89.46% (35 906.90 USD)
By Equity:
62.74% (43 238.05 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3914
|EURUSD
|2421
|GBPUSD
|2250
|BTCUSD
|713
|XAUBTC.ecn
|341
|XAUUSD.ecn
|189
|WTIBTC.ecn
|185
|ETHUSD
|149
|EURGBP
|91
|XAUBTC
|82
|EURUSD.ecn
|50
|USDJPY
|16
|USoil
|4
|BTCUSD.ecn
|1
|XAGETH.ecn
|1
|XAUETH.ecn
|1
|US500.ecn
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-1.4K
|EURUSD
|30K
|GBPUSD
|4.1K
|BTCUSD
|-489
|XAUBTC.ecn
|10K
|XAUUSD.ecn
|1.2K
|WTIBTC.ecn
|3.4K
|ETHUSD
|-538
|EURGBP
|859
|XAUBTC
|29K
|EURUSD.ecn
|50
|USDJPY
|442
|USoil
|48
|BTCUSD.ecn
|26
|XAGETH.ecn
|-25
|XAUETH.ecn
|-22
|US500.ecn
|-83
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-34K
|EURUSD
|34K
|GBPUSD
|-19K
|BTCUSD
|-7.2M
|XAUBTC.ecn
|6K
|XAUUSD.ecn
|-2K
|WTIBTC.ecn
|-3.7K
|ETHUSD
|-110K
|EURGBP
|1.9K
|XAUBTC
|1.2K
|EURUSD.ecn
|401
|USDJPY
|428
|USoil
|30
|BTCUSD.ecn
|2.3K
|XAGETH.ecn
|-267
|XAUETH.ecn
|-1.2K
|US500.ecn
|-160
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
