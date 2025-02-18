SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold Important Sniper Level MT4
Ren Cheng Yao

Gold Important Sniper Level MT4

Ren Cheng Yao
0 comentarios
Fiabilidad
61 semanas
2 / 485 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 340%
Weltrade-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
134
Transacciones Rentables:
65 (48.50%)
Transacciones Irrentables:
69 (51.49%)
Mejor transacción:
210.81 USD
Peor transacción:
-119.45 USD
Beneficio Bruto:
7 200.39 USD (1 208 064 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 799.14 USD (702 878 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (743.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
743.56 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
12.58%
Carga máxima del depósito:
6.32%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
6.12
Transacciones Largas:
108 (80.60%)
Transacciones Cortas:
26 (19.40%)
Factor de Beneficio:
1.90
Beneficio Esperado:
25.38 USD
Beneficio medio:
110.78 USD
Pérdidas medias:
-55.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-553.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-553.96 USD (10)
Crecimiento al mes:
16.01%
Pronóstico anual:
194.21%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.65 USD
Máxima:
555.78 USD (26.64%)
Reducción relativa:
De balance:
26.64% (555.78 USD)
De fondos:
7.72% (145.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 104
Gold 30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.4K
Gold 1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 485K
Gold 20K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +210.81 USD
Peor transacción: -119 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +743.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -553.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
otros 375...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
The internal version of the Golden Important Sniper level cannot be uploaded temporarily;
Regarding order tracking:
Based on historical data recommendations from Tick Data Manager over the past 15 years
If you can accept withdrawals of 30% -50%, you can subscribe on an account of $2000-3000.
If you can accept withdrawals of 15% -30%. Please subscribe for $4000-5000.

No hay comentarios
2026.01.18 23:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.11 23:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 21:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 20:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.31 09:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Important Sniper Level MT4
30 USD al mes
340%
2
485
USD
4.4K
USD
61
100%
134
48%
13%
1.89
25.38
USD
27%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.