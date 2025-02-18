- Incremento
Total de Trades:
134
Transacciones Rentables:
65 (48.50%)
Transacciones Irrentables:
69 (51.49%)
Mejor transacción:
210.81 USD
Peor transacción:
-119.45 USD
Beneficio Bruto:
7 200.39 USD (1 208 064 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 799.14 USD (702 878 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (743.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
743.56 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
12.58%
Carga máxima del depósito:
6.32%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
6.12
Transacciones Largas:
108 (80.60%)
Transacciones Cortas:
26 (19.40%)
Factor de Beneficio:
1.90
Beneficio Esperado:
25.38 USD
Beneficio medio:
110.78 USD
Pérdidas medias:
-55.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-553.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-553.96 USD (10)
Crecimiento al mes:
16.01%
Pronóstico anual:
194.21%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.65 USD
Máxima:
555.78 USD (26.64%)
Reducción relativa:
De balance:
26.64% (555.78 USD)
De fondos:
7.72% (145.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|Gold
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.4K
|Gold
|1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|485K
|Gold
|20K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +210.81 USD
Peor transacción: -119 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +743.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -553.96 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
The internal version of the Golden Important Sniper level cannot be uploaded temporarily;
Regarding order tracking:
Based on historical data recommendations from Tick Data Manager over the past 15 years
If you can accept withdrawals of 30% -50%, you can subscribe on an account of $2000-3000.
If you can accept withdrawals of 15% -30%. Please subscribe for $4000-5000.
