信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gold Important Sniper Level MT4
Ren Cheng Yao

Gold Important Sniper Level MT4

Ren Cheng Yao
可靠性
61
2 / 485 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 340%
Weltrade-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
134
盈利交易:
65 (48.50%)
亏损交易:
69 (51.49%)
最好交易:
210.81 USD
最差交易:
-119.45 USD
毛利:
7 200.39 USD (1 208 064 pips)
毛利亏损:
-3 799.14 USD (702 878 pips)
最大连续赢利:
6 (743.56 USD)
最大连续盈利:
743.56 USD (6)
夏普比率:
0.25
交易活动:
12.58%
最大入金加载:
6.32%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
12 小时
采收率:
6.12
长期交易:
108 (80.60%)
短期交易:
26 (19.40%)
利润因子:
1.90
预期回报:
25.38 USD
平均利润:
110.78 USD
平均损失:
-55.06 USD
最大连续失误:
10 (-553.96 USD)
最大连续亏损:
-553.96 USD (10)
每月增长:
16.01%
年度预测:
194.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.65 USD
最大值:
555.78 USD (26.64%)
相对跌幅:
结余:
26.64% (555.78 USD)
净值:
7.72% (145.65 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 104
Gold 30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.4K
Gold 1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 485K
Gold 20K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +210.81 USD
最差交易: -119 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +743.56 USD
最大连续亏损: -553.96 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
375 更多...
The internal version of the Golden Important Sniper level cannot be uploaded temporarily;
Regarding order tracking:
Based on historical data recommendations from Tick Data Manager over the past 15 years
If you can accept withdrawals of 30% -50%, you can subscribe on an account of $2000-3000.
If you can accept withdrawals of 15% -30%. Please subscribe for $4000-5000.

2026.01.18 23:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.11 23:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 21:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 20:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.31 09:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

