交易:
134
盈利交易:
65 (48.50%)
亏损交易:
69 (51.49%)
最好交易:
210.81 USD
最差交易:
-119.45 USD
毛利:
7 200.39 USD (1 208 064 pips)
毛利亏损:
-3 799.14 USD (702 878 pips)
最大连续赢利:
6 (743.56 USD)
最大连续盈利:
743.56 USD (6)
夏普比率:
0.25
交易活动:
12.58%
最大入金加载:
6.32%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
12 小时
采收率:
6.12
长期交易:
108 (80.60%)
短期交易:
26 (19.40%)
利润因子:
1.90
预期回报:
25.38 USD
平均利润:
110.78 USD
平均损失:
-55.06 USD
最大连续失误:
10 (-553.96 USD)
最大连续亏损:
-553.96 USD (10)
每月增长:
16.01%
年度预测:
194.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.65 USD
最大值:
555.78 USD (26.64%)
相对跌幅:
结余:
26.64% (555.78 USD)
净值:
7.72% (145.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|Gold
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.4K
|Gold
|1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|485K
|Gold
|20K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +210.81 USD
最差交易: -119 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +743.56 USD
最大连续亏损: -553.96 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
The internal version of the Golden Important Sniper level cannot be uploaded temporarily;
Regarding order tracking:
Based on historical data recommendations from Tick Data Manager over the past 15 years
If you can accept withdrawals of 30% -50%, you can subscribe on an account of $2000-3000.
If you can accept withdrawals of 15% -30%. Please subscribe for $4000-5000.
