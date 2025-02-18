SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold Important Sniper Level MT4
Ren Cheng Yao

Gold Important Sniper Level MT4

Ren Cheng Yao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
61 Wochen
2 / 485 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 340%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
134
Gewinntrades:
65 (48.50%)
Verlusttrades:
69 (51.49%)
Bester Trade:
210.81 USD
Schlechtester Trade:
-119.45 USD
Bruttoprofit:
7 200.39 USD (1 208 064 pips)
Bruttoverlust:
-3 799.14 USD (702 878 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (743.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
743.56 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
12.58%
Max deposit load:
6.32%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
6.12
Long-Positionen:
108 (80.60%)
Short-Positionen:
26 (19.40%)
Profit-Faktor:
1.90
Mathematische Gewinnerwartung:
25.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
110.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-553.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-553.96 USD (10)
Wachstum pro Monat :
16.01%
Jahresprognose:
194.21%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.65 USD
Maximaler:
555.78 USD (26.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.64% (555.78 USD)
Kapital:
7.72% (145.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 104
Gold 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.4K
Gold 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 485K
Gold 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +210.81 USD
Schlechtester Trade: -119 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +743.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -553.96 USD

The internal version of the Golden Important Sniper level cannot be uploaded temporarily;
Regarding order tracking:
Based on historical data recommendations from Tick Data Manager over the past 15 years
If you can accept withdrawals of 30% -50%, you can subscribe on an account of $2000-3000.
If you can accept withdrawals of 15% -30%. Please subscribe for $4000-5000.

2026.01.18 23:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.11 23:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 21:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 20:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.31 09:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
