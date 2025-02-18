- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
134
Gewinntrades:
65 (48.50%)
Verlusttrades:
69 (51.49%)
Bester Trade:
210.81 USD
Schlechtester Trade:
-119.45 USD
Bruttoprofit:
7 200.39 USD (1 208 064 pips)
Bruttoverlust:
-3 799.14 USD (702 878 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (743.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
743.56 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
12.58%
Max deposit load:
6.32%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
6.12
Long-Positionen:
108 (80.60%)
Short-Positionen:
26 (19.40%)
Profit-Faktor:
1.90
Mathematische Gewinnerwartung:
25.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
110.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-553.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-553.96 USD (10)
Wachstum pro Monat :
16.01%
Jahresprognose:
194.21%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.65 USD
Maximaler:
555.78 USD (26.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.64% (555.78 USD)
Kapital:
7.72% (145.65 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|Gold
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.4K
|Gold
|1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|485K
|Gold
|20K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +210.81 USD
Schlechtester Trade: -119 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +743.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -553.96 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
noch 375 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
The internal version of the Golden Important Sniper level cannot be uploaded temporarily;
Regarding order tracking:
Based on historical data recommendations from Tick Data Manager over the past 15 years
If you can accept withdrawals of 30% -50%, you can subscribe on an account of $2000-3000.
If you can accept withdrawals of 15% -30%. Please subscribe for $4000-5000.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
340%
2
485
USD
USD
4.4K
USD
USD
61
100%
134
48%
13%
1.89
25.38
USD
USD
27%
1:500