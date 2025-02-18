СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Important Sniper Level MT4
Ren Cheng Yao

Gold Important Sniper Level MT4

Ren Cheng Yao
0 отзывов
Надежность
61 неделя
2 / 485 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 340%
Weltrade-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
134
Прибыльных трейдов:
65 (48.50%)
Убыточных трейдов:
69 (51.49%)
Лучший трейд:
210.81 USD
Худший трейд:
-119.45 USD
Общая прибыль:
7 200.39 USD (1 208 064 pips)
Общий убыток:
-3 799.14 USD (702 878 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (743.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
743.56 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
12.58%
Макс. загрузка депозита:
6.32%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
6.12
Длинных трейдов:
108 (80.60%)
Коротких трейдов:
26 (19.40%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
25.38 USD
Средняя прибыль:
110.78 USD
Средний убыток:
-55.06 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-553.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-553.96 USD (10)
Прирост в месяц:
16.01%
Годовой прогноз:
194.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.65 USD
Максимальная:
555.78 USD (26.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.64% (555.78 USD)
По эквити:
7.72% (145.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 104
Gold 30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.4K
Gold 1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 485K
Gold 20K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +210.81 USD
Худший трейд: -119 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +743.56 USD
Макс. убыток в серии: -553.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
еще 375...
The internal version of the Golden Important Sniper level cannot be uploaded temporarily;
Regarding order tracking:
Based on historical data recommendations from Tick Data Manager over the past 15 years
If you can accept withdrawals of 30% -50%, you can subscribe on an account of $2000-3000.
If you can accept withdrawals of 15% -30%. Please subscribe for $4000-5000.

Нет отзывов
2026.01.18 23:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.11 23:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 21:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 20:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.31 09:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
