Всего трейдов:
134
Прибыльных трейдов:
65 (48.50%)
Убыточных трейдов:
69 (51.49%)
Лучший трейд:
210.81 USD
Худший трейд:
-119.45 USD
Общая прибыль:
7 200.39 USD (1 208 064 pips)
Общий убыток:
-3 799.14 USD (702 878 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (743.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
743.56 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
12.58%
Макс. загрузка депозита:
6.32%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
6.12
Длинных трейдов:
108 (80.60%)
Коротких трейдов:
26 (19.40%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
25.38 USD
Средняя прибыль:
110.78 USD
Средний убыток:
-55.06 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-553.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-553.96 USD (10)
Прирост в месяц:
16.01%
Годовой прогноз:
194.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.65 USD
Максимальная:
555.78 USD (26.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.64% (555.78 USD)
По эквити:
7.72% (145.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|Gold
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.4K
|Gold
|1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|485K
|Gold
|20K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +210.81 USD
Худший трейд: -119 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +743.56 USD
Макс. убыток в серии: -553.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
The internal version of the Golden Important Sniper level cannot be uploaded temporarily;
Regarding order tracking:
Based on historical data recommendations from Tick Data Manager over the past 15 years
If you can accept withdrawals of 30% -50%, you can subscribe on an account of $2000-3000.
If you can accept withdrawals of 15% -30%. Please subscribe for $4000-5000.
Нет отзывов
