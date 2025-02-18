シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold Important Sniper Level MT4
Ren Cheng Yao

Gold Important Sniper Level MT4

Ren Cheng Yao
レビュー0件
信頼性
61週間
2 / 485 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 340%
Weltrade-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
134
利益トレード:
65 (48.50%)
損失トレード:
69 (51.49%)
ベストトレード:
210.81 USD
最悪のトレード:
-119.45 USD
総利益:
7 200.39 USD (1 208 064 pips)
総損失:
-3 799.14 USD (702 878 pips)
最大連続の勝ち:
6 (743.56 USD)
最大連続利益:
743.56 USD (6)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
12.58%
最大入金額:
6.32%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
6.12
長いトレード:
108 (80.60%)
短いトレード:
26 (19.40%)
プロフィットファクター:
1.90
期待されたペイオフ:
25.38 USD
平均利益:
110.78 USD
平均損失:
-55.06 USD
最大連続の負け:
10 (-553.96 USD)
最大連続損失:
-553.96 USD (10)
月間成長:
16.01%
年間予想:
194.21%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.65 USD
最大の:
555.78 USD (26.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.64% (555.78 USD)
エクイティによる:
7.72% (145.65 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 104
Gold 30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.4K
Gold 1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 485K
Gold 20K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +210.81 USD
最悪のトレード: -119 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +743.56 USD
最大連続損失: -553.96 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
375 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
The internal version of the Golden Important Sniper level cannot be uploaded temporarily;
Regarding order tracking:
Based on historical data recommendations from Tick Data Manager over the past 15 years
If you can accept withdrawals of 30% -50%, you can subscribe on an account of $2000-3000.
If you can accept withdrawals of 15% -30%. Please subscribe for $4000-5000.

レビューなし
2026.01.18 23:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.11 23:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 21:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 20:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.31 09:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gold Important Sniper Level MT4
30 USD/月
340%
2
485
USD
4.4K
USD
61
100%
134
48%
13%
1.89
25.38
USD
27%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください