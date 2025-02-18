- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
134
利益トレード:
65 (48.50%)
損失トレード:
69 (51.49%)
ベストトレード:
210.81 USD
最悪のトレード:
-119.45 USD
総利益:
7 200.39 USD (1 208 064 pips)
総損失:
-3 799.14 USD (702 878 pips)
最大連続の勝ち:
6 (743.56 USD)
最大連続利益:
743.56 USD (6)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
12.58%
最大入金額:
6.32%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
6.12
長いトレード:
108 (80.60%)
短いトレード:
26 (19.40%)
プロフィットファクター:
1.90
期待されたペイオフ:
25.38 USD
平均利益:
110.78 USD
平均損失:
-55.06 USD
最大連続の負け:
10 (-553.96 USD)
最大連続損失:
-553.96 USD (10)
月間成長:
16.01%
年間予想:
194.21%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.65 USD
最大の:
555.78 USD (26.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.64% (555.78 USD)
エクイティによる:
7.72% (145.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|Gold
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.4K
|Gold
|1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|485K
|Gold
|20K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +210.81 USD
最悪のトレード: -119 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +743.56 USD
最大連続損失: -553.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
The internal version of the Golden Important Sniper level cannot be uploaded temporarily;
Regarding order tracking:
Based on historical data recommendations from Tick Data Manager over the past 15 years
If you can accept withdrawals of 30% -50%, you can subscribe on an account of $2000-3000.
If you can accept withdrawals of 15% -30%. Please subscribe for $4000-5000.
レビューなし
