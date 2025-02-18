- 자본
- 축소
트레이드:
134
이익 거래:
65 (48.50%)
손실 거래:
69 (51.49%)
최고의 거래:
210.81 USD
최악의 거래:
-119.45 USD
총 수익:
7 200.39 USD (1 208 064 pips)
총 손실:
-3 799.14 USD (702 878 pips)
연속 최대 이익:
6 (743.56 USD)
연속 최대 이익:
743.56 USD (6)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
12.58%
최대 입금량:
6.32%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
6.12
롱(주식매수):
108 (80.60%)
숏(주식차입매도):
26 (19.40%)
수익 요인:
1.90
기대수익:
25.38 USD
평균 이익:
110.78 USD
평균 손실:
-55.06 USD
연속 최대 손실:
10 (-553.96 USD)
연속 최대 손실:
-553.96 USD (10)
월별 성장률:
16.01%
연간 예측:
194.21%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.65 USD
최대한의:
555.78 USD (26.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.64% (555.78 USD)
자본금별:
7.72% (145.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|Gold
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.4K
|Gold
|1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|485K
|Gold
|20K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +210.81 USD
최악의 거래: -119 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +743.56 USD
연속 최대 손실: -553.96 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
The internal version of the Golden Important Sniper level cannot be uploaded temporarily;
Regarding order tracking:
Based on historical data recommendations from Tick Data Manager over the past 15 years
If you can accept withdrawals of 30% -50%, you can subscribe on an account of $2000-3000.
If you can accept withdrawals of 15% -30%. Please subscribe for $4000-5000.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
340%
2
485
USD
USD
4.4K
USD
USD
61
100%
134
48%
13%
1.89
25.38
USD
USD
27%
1:500