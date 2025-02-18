SinaisSeções
Ren Cheng Yao

Gold Important Sniper Level MT4

Ren Cheng Yao
0 comentários
Confiabilidade
61 semanas
2 / 485 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 340%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
134
Negociações com lucro:
65 (48.50%)
Negociações com perda:
69 (51.49%)
Melhor negociação:
210.81 USD
Pior negociação:
-119.45 USD
Lucro bruto:
7 200.39 USD (1 208 064 pips)
Perda bruta:
-3 799.14 USD (702 878 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (743.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
743.56 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
12.58%
Depósito máximo carregado:
6.32%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
6.12
Negociações longas:
108 (80.60%)
Negociações curtas:
26 (19.40%)
Fator de lucro:
1.90
Valor esperado:
25.38 USD
Lucro médio:
110.78 USD
Perda média:
-55.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-553.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-553.96 USD (10)
Crescimento mensal:
16.01%
Previsão anual:
194.21%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.65 USD
Máximo:
555.78 USD (26.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.64% (555.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.72% (145.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 104
Gold 30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.4K
Gold 1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 485K
Gold 20K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +210.81 USD
Pior negociação: -119 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +743.56 USD
Máxima perda consecutiva: -553.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
375 mais ...
The internal version of the Golden Important Sniper level cannot be uploaded temporarily;
Regarding order tracking:
Based on historical data recommendations from Tick Data Manager over the past 15 years
If you can accept withdrawals of 30% -50%, you can subscribe on an account of $2000-3000.
If you can accept withdrawals of 15% -30%. Please subscribe for $4000-5000.

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.