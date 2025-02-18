- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
134
Negociações com lucro:
65 (48.50%)
Negociações com perda:
69 (51.49%)
Melhor negociação:
210.81 USD
Pior negociação:
-119.45 USD
Lucro bruto:
7 200.39 USD (1 208 064 pips)
Perda bruta:
-3 799.14 USD (702 878 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (743.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
743.56 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
12.58%
Depósito máximo carregado:
6.32%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
6.12
Negociações longas:
108 (80.60%)
Negociações curtas:
26 (19.40%)
Fator de lucro:
1.90
Valor esperado:
25.38 USD
Lucro médio:
110.78 USD
Perda média:
-55.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-553.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-553.96 USD (10)
Crescimento mensal:
16.01%
Previsão anual:
194.21%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.65 USD
Máximo:
555.78 USD (26.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.64% (555.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.72% (145.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|Gold
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.4K
|Gold
|1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|485K
|Gold
|20K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +210.81 USD
Pior negociação: -119 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +743.56 USD
Máxima perda consecutiva: -553.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
375 mais ...
The internal version of the Golden Important Sniper level cannot be uploaded temporarily;
Regarding order tracking:
Based on historical data recommendations from Tick Data Manager over the past 15 years
If you can accept withdrawals of 30% -50%, you can subscribe on an account of $2000-3000.
If you can accept withdrawals of 15% -30%. Please subscribe for $4000-5000.
Sem comentários
