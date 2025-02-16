SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / KingSniper and ATN EA medium risk
Ivan Bebikov

KingSniper and ATN EA medium risk

Ivan Bebikov
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 83%
Bybit-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
218 (88.25%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (11.74%)
En iyi işlem:
34.00 UST
En kötü işlem:
-323.39 UST
Brüt kâr:
1 576.09 UST (9 360 pips)
Brüt zarar:
-1 313.92 UST (5 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (197.18 UST)
Maksimum ardışık kâr:
306.19 UST (20)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
4.61%
Maks. mevduat yükü:
22.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
113 (45.75%)
Satış işlemleri:
134 (54.25%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
1.06 UST
Ortalama kâr:
7.23 UST
Ortalama zarar:
-45.31 UST
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-160.76 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-323.39 UST (1)
Aylık büyüme:
13.96%
Yıllık tahmin:
169.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.31 UST
Maksimum:
518.31 UST (80.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.84% (514.30 UST)
Varlığa göre:
35.44% (299.12 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD+ 117
USDCAD+ 31
USDCHF+ 30
EURAUD+ 23
EURCHF+ 20
EURUSD+ 8
AUDUSD+ 8
AUDCAD+ 5
AUDCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD+ 487
USDCAD+ -46
USDCHF+ -261
EURAUD+ -85
EURCHF+ 62
EURUSD+ 30
AUDUSD+ 69
AUDCAD+ 15
AUDCHF+ -9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD+ 3.4K
USDCAD+ -175
USDCHF+ 206
EURAUD+ -498
EURCHF+ 554
EURUSD+ 214
AUDUSD+ 372
AUDCAD+ 146
AUDCHF+ 14
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.00 UST
En kötü işlem: -323 UST
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +197.18 UST
Maksimum ardışık zarar: -160.76 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

King Sniper EA - Risk = 15

ATN EA - Medium Risk

King Sniper EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/124990

ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219


İnceleme yok
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 21:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 14:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.24 10:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.19 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.16 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.16 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
KingSniper and ATN EA medium risk
Ayda 1000 USD
83%
0
0
USD
1.1K
UST
38
100%
247
88%
5%
1.19
1.06
UST
39%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.