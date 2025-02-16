- Büyüme
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
218 (88.25%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (11.74%)
En iyi işlem:
34.00 UST
En kötü işlem:
-323.39 UST
Brüt kâr:
1 576.09 UST (9 360 pips)
Brüt zarar:
-1 313.92 UST (5 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (197.18 UST)
Maksimum ardışık kâr:
306.19 UST (20)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
4.61%
Maks. mevduat yükü:
22.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
113 (45.75%)
Satış işlemleri:
134 (54.25%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
1.06 UST
Ortalama kâr:
7.23 UST
Ortalama zarar:
-45.31 UST
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-160.76 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-323.39 UST (1)
Aylık büyüme:
13.96%
Yıllık tahmin:
169.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.31 UST
Maksimum:
518.31 UST (80.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.84% (514.30 UST)
Varlığa göre:
35.44% (299.12 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|117
|USDCAD+
|31
|USDCHF+
|30
|EURAUD+
|23
|EURCHF+
|20
|EURUSD+
|8
|AUDUSD+
|8
|AUDCAD+
|5
|AUDCHF+
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD+
|487
|USDCAD+
|-46
|USDCHF+
|-261
|EURAUD+
|-85
|EURCHF+
|62
|EURUSD+
|30
|AUDUSD+
|69
|AUDCAD+
|15
|AUDCHF+
|-9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD+
|3.4K
|USDCAD+
|-175
|USDCHF+
|206
|EURAUD+
|-498
|EURCHF+
|554
|EURUSD+
|214
|AUDUSD+
|372
|AUDCAD+
|146
|AUDCHF+
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
En iyi işlem: +34.00 UST
En kötü işlem: -323 UST
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +197.18 UST
Maksimum ardışık zarar: -160.76 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
King Sniper EA - Risk = 15
ATN EA - Medium Risk
King Sniper EA - https://www.mql5.com/en/market/product/124990
ATN EA - https://www.mql5.com/en/market/product/84219
