SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / KingSniper and ATN EA medium risk
Ivan Bebikov

KingSniper and ATN EA medium risk

Ivan Bebikov
0 comentários
Confiabilidade
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 107%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
329
Negociações com lucro:
296 (89.96%)
Negociações com perda:
33 (10.03%)
Melhor negociação:
34.00 UST
Pior negociação:
-323.39 UST
Lucro bruto:
2 127.06 UST (12 211 pips)
Perda bruta:
-1 751.60 UST (6 464 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (222.48 UST)
Máximo lucro consecutivo:
306.19 UST (20)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
5.62%
Depósito máximo carregado:
22.04%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.72
Negociações longas:
152 (46.20%)
Negociações curtas:
177 (53.80%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
1.14 UST
Lucro médio:
7.19 UST
Perda média:
-53.08 UST
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-160.76 UST)
Máxima perda consecutiva:
-323.39 UST (1)
Crescimento mensal:
22.96%
Previsão anual:
278.60%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
74.31 UST
Máximo:
518.31 UST (80.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.84% (514.30 UST)
Pelo Capital Líquido:
35.44% (299.12 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD+ 159
USDCAD+ 45
USDCHF+ 42
EURAUD+ 25
EURCHF+ 20
EURUSD+ 14
AUDUSD+ 12
AUDCAD+ 7
AUDCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD+ 385
USDCAD+ 1
USDCHF+ -136
EURAUD+ -81
EURCHF+ 62
EURUSD+ 53
AUDUSD+ 84
AUDCAD+ 17
AUDCHF+ -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD+ 3.4K
USDCAD+ 261
USDCHF+ 922
EURAUD+ -428
EURCHF+ 554
EURUSD+ 382
AUDUSD+ 480
AUDCAD+ 192
AUDCHF+ 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +34.00 UST
Pior negociação: -323 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +222.48 UST
Máxima perda consecutiva: -160.76 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

King Sniper EA - Risk = 15

ATN EA - Medium Risk

King Sniper EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/124990

ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219


Sem comentários
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 21:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 14:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.24 10:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.19 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.16 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.16 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
