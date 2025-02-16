- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
329
Negociações com lucro:
296 (89.96%)
Negociações com perda:
33 (10.03%)
Melhor negociação:
34.00 UST
Pior negociação:
-323.39 UST
Lucro bruto:
2 127.06 UST (12 211 pips)
Perda bruta:
-1 751.60 UST (6 464 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (222.48 UST)
Máximo lucro consecutivo:
306.19 UST (20)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
5.62%
Depósito máximo carregado:
22.04%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.72
Negociações longas:
152 (46.20%)
Negociações curtas:
177 (53.80%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
1.14 UST
Lucro médio:
7.19 UST
Perda média:
-53.08 UST
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-160.76 UST)
Máxima perda consecutiva:
-323.39 UST (1)
Crescimento mensal:
22.96%
Previsão anual:
278.60%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
74.31 UST
Máximo:
518.31 UST (80.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.84% (514.30 UST)
Pelo Capital Líquido:
35.44% (299.12 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|159
|USDCAD+
|45
|USDCHF+
|42
|EURAUD+
|25
|EURCHF+
|20
|EURUSD+
|14
|AUDUSD+
|12
|AUDCAD+
|7
|AUDCHF+
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD+
|385
|USDCAD+
|1
|USDCHF+
|-136
|EURAUD+
|-81
|EURCHF+
|62
|EURUSD+
|53
|AUDUSD+
|84
|AUDCAD+
|17
|AUDCHF+
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD+
|3.4K
|USDCAD+
|261
|USDCHF+
|922
|EURAUD+
|-428
|EURCHF+
|554
|EURUSD+
|382
|AUDUSD+
|480
|AUDCAD+
|192
|AUDCHF+
|14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +34.00 UST
Pior negociação: -323 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +222.48 UST
Máxima perda consecutiva: -160.76 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
King Sniper EA - Risk = 15
ATN EA - Medium Risk
King Sniper EA - https://www.mql5.com/en/market/product/124990
ATN EA - https://www.mql5.com/en/market/product/84219
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
107%
0
0
USD
USD
955
UST
UST
51
100%
329
89%
6%
1.21
1.14
UST
UST
39%
1:500