- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
329
Gewinntrades:
296 (89.96%)
Verlusttrades:
33 (10.03%)
Bester Trade:
34.00 UST
Schlechtester Trade:
-323.39 UST
Bruttoprofit:
2 127.06 UST (12 211 pips)
Bruttoverlust:
-1 751.60 UST (6 464 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (222.48 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
306.19 UST (20)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
5.62%
Max deposit load:
22.04%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.72
Long-Positionen:
152 (46.20%)
Short-Positionen:
177 (53.80%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
1.14 UST
Durchschnittlicher Profit:
7.19 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-53.08 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-160.76 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-323.39 UST (1)
Wachstum pro Monat :
22.96%
Jahresprognose:
278.60%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
74.31 UST
Maximaler:
518.31 UST (80.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.84% (514.30 UST)
Kapital:
35.44% (299.12 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|159
|USDCAD+
|45
|USDCHF+
|42
|EURAUD+
|25
|EURCHF+
|20
|EURUSD+
|14
|AUDUSD+
|12
|AUDCAD+
|7
|AUDCHF+
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD+
|385
|USDCAD+
|1
|USDCHF+
|-136
|EURAUD+
|-81
|EURCHF+
|62
|EURUSD+
|53
|AUDUSD+
|84
|AUDCAD+
|17
|AUDCHF+
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD+
|3.4K
|USDCAD+
|261
|USDCHF+
|922
|EURAUD+
|-428
|EURCHF+
|554
|EURUSD+
|382
|AUDUSD+
|480
|AUDCAD+
|192
|AUDCHF+
|14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +34.00 UST
Schlechtester Trade: -323 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +222.48 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -160.76 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
King Sniper EA - Risk = 15
ATN EA - Medium Risk
King Sniper EA - https://www.mql5.com/en/market/product/124990
ATN EA - https://www.mql5.com/en/market/product/84219
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
1000 USD pro Monat
107%
0
0
USD
USD
955
UST
UST
51
100%
329
89%
6%
1.21
1.14
UST
UST
39%
1:500