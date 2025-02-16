SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / KingSniper and ATN EA medium risk
Ivan Bebikov

KingSniper and ATN EA medium risk

Ivan Bebikov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
51 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 107%
Bybit-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
329
Gewinntrades:
296 (89.96%)
Verlusttrades:
33 (10.03%)
Bester Trade:
34.00 UST
Schlechtester Trade:
-323.39 UST
Bruttoprofit:
2 127.06 UST (12 211 pips)
Bruttoverlust:
-1 751.60 UST (6 464 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (222.48 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
306.19 UST (20)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
5.62%
Max deposit load:
22.04%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.72
Long-Positionen:
152 (46.20%)
Short-Positionen:
177 (53.80%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
1.14 UST
Durchschnittlicher Profit:
7.19 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-53.08 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-160.76 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-323.39 UST (1)
Wachstum pro Monat :
22.96%
Jahresprognose:
278.60%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
74.31 UST
Maximaler:
518.31 UST (80.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.84% (514.30 UST)
Kapital:
35.44% (299.12 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD+ 159
USDCAD+ 45
USDCHF+ 42
EURAUD+ 25
EURCHF+ 20
EURUSD+ 14
AUDUSD+ 12
AUDCAD+ 7
AUDCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD+ 385
USDCAD+ 1
USDCHF+ -136
EURAUD+ -81
EURCHF+ 62
EURUSD+ 53
AUDUSD+ 84
AUDCAD+ 17
AUDCHF+ -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD+ 3.4K
USDCAD+ 261
USDCHF+ 922
EURAUD+ -428
EURCHF+ 554
EURUSD+ 382
AUDUSD+ 480
AUDCAD+ 192
AUDCHF+ 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +34.00 UST
Schlechtester Trade: -323 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +222.48 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -160.76 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

King Sniper EA - Risk = 15

ATN EA - Medium Risk

King Sniper EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/124990

ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219


Keine Bewertungen
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 21:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 14:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.24 10:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.19 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.16 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.16 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
KingSniper and ATN EA medium risk
1000 USD pro Monat
107%
0
0
USD
955
UST
51
100%
329
89%
6%
1.21
1.14
UST
39%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.