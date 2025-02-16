- Incremento
Total de Trades:
329
Transacciones Rentables:
296 (89.96%)
Transacciones Irrentables:
33 (10.03%)
Mejor transacción:
34.00 UST
Peor transacción:
-323.39 UST
Beneficio Bruto:
2 127.06 UST (12 211 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 751.60 UST (6 464 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (222.48 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
306.19 UST (20)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
5.62%
Carga máxima del depósito:
22.04%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.72
Transacciones Largas:
152 (46.20%)
Transacciones Cortas:
177 (53.80%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
1.14 UST
Beneficio medio:
7.19 UST
Pérdidas medias:
-53.08 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-160.76 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-323.39 UST (1)
Crecimiento al mes:
22.96%
Pronóstico anual:
278.60%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
74.31 UST
Máxima:
518.31 UST (80.48%)
Reducción relativa:
De balance:
38.84% (514.30 UST)
De fondos:
35.44% (299.12 UST)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|159
|USDCAD+
|45
|USDCHF+
|42
|EURAUD+
|25
|EURCHF+
|20
|EURUSD+
|14
|AUDUSD+
|12
|AUDCAD+
|7
|AUDCHF+
|5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD+
|385
|USDCAD+
|1
|USDCHF+
|-136
|EURAUD+
|-81
|EURCHF+
|62
|EURUSD+
|53
|AUDUSD+
|84
|AUDCAD+
|17
|AUDCHF+
|-9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD+
|3.4K
|USDCAD+
|261
|USDCHF+
|922
|EURAUD+
|-428
|EURCHF+
|554
|EURUSD+
|382
|AUDUSD+
|480
|AUDCAD+
|192
|AUDCHF+
|14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +34.00 UST
Peor transacción: -323 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +222.48 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -160.76 UST
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
King Sniper EA - Risk = 15
ATN EA - Medium Risk
King Sniper EA - https://www.mql5.com/en/market/product/124990
ATN EA - https://www.mql5.com/en/market/product/84219
