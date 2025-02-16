SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / KingSniper and ATN EA medium risk
Ivan Bebikov

KingSniper and ATN EA medium risk

Ivan Bebikov
0 comentarios
Fiabilidad
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 107%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
329
Transacciones Rentables:
296 (89.96%)
Transacciones Irrentables:
33 (10.03%)
Mejor transacción:
34.00 UST
Peor transacción:
-323.39 UST
Beneficio Bruto:
2 127.06 UST (12 211 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 751.60 UST (6 464 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (222.48 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
306.19 UST (20)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
5.62%
Carga máxima del depósito:
22.04%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.72
Transacciones Largas:
152 (46.20%)
Transacciones Cortas:
177 (53.80%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
1.14 UST
Beneficio medio:
7.19 UST
Pérdidas medias:
-53.08 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-160.76 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-323.39 UST (1)
Crecimiento al mes:
22.96%
Pronóstico anual:
278.60%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
74.31 UST
Máxima:
518.31 UST (80.48%)
Reducción relativa:
De balance:
38.84% (514.30 UST)
De fondos:
35.44% (299.12 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD+ 159
USDCAD+ 45
USDCHF+ 42
EURAUD+ 25
EURCHF+ 20
EURUSD+ 14
AUDUSD+ 12
AUDCAD+ 7
AUDCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD+ 385
USDCAD+ 1
USDCHF+ -136
EURAUD+ -81
EURCHF+ 62
EURUSD+ 53
AUDUSD+ 84
AUDCAD+ 17
AUDCHF+ -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD+ 3.4K
USDCAD+ 261
USDCHF+ 922
EURAUD+ -428
EURCHF+ 554
EURUSD+ 382
AUDUSD+ 480
AUDCAD+ 192
AUDCHF+ 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +34.00 UST
Peor transacción: -323 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +222.48 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -160.76 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

King Sniper EA - Risk = 15

ATN EA - Medium Risk

King Sniper EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/124990

ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219


2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 21:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 14:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.24 10:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.19 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.16 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.16 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
