Segnali / MetaTrader 5 / KingSniper and ATN EA medium risk
Ivan Bebikov

KingSniper and ATN EA medium risk

Ivan Bebikov
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 83%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
218 (88.25%)
Loss Trade:
29 (11.74%)
Best Trade:
34.00 UST
Worst Trade:
-323.39 UST
Profitto lordo:
1 576.09 UST (9 360 pips)
Perdita lorda:
-1 313.92 UST (5 150 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (197.18 UST)
Massimo profitto consecutivo:
306.19 UST (20)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
4.61%
Massimo carico di deposito:
22.04%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
113 (45.75%)
Short Trade:
134 (54.25%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
1.06 UST
Profitto medio:
7.23 UST
Perdita media:
-45.31 UST
Massime perdite consecutive:
4 (-160.76 UST)
Massima perdita consecutiva:
-323.39 UST (1)
Crescita mensile:
13.96%
Previsione annuale:
169.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.31 UST
Massimale:
518.31 UST (80.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.84% (514.30 UST)
Per equità:
35.44% (299.12 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD+ 117
USDCAD+ 31
USDCHF+ 30
EURAUD+ 23
EURCHF+ 20
EURUSD+ 8
AUDUSD+ 8
AUDCAD+ 5
AUDCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD+ 487
USDCAD+ -46
USDCHF+ -261
EURAUD+ -85
EURCHF+ 62
EURUSD+ 30
AUDUSD+ 69
AUDCAD+ 15
AUDCHF+ -9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD+ 3.4K
USDCAD+ -175
USDCHF+ 206
EURAUD+ -498
EURCHF+ 554
EURUSD+ 214
AUDUSD+ 372
AUDCAD+ 146
AUDCHF+ 14
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.00 UST
Worst Trade: -323 UST
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +197.18 UST
Massima perdita consecutiva: -160.76 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

King Sniper EA - Risk = 15

ATN EA - Medium Risk

King Sniper EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/124990

ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219


Non ci sono recensioni
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 21:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 14:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.24 10:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.19 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.16 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.16 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KingSniper and ATN EA medium risk
1000USD al mese
83%
0
0
USD
1.1K
UST
38
100%
247
88%
5%
1.19
1.06
UST
39%
1:500
