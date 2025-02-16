- Crescita
Trade:
247
Profit Trade:
218 (88.25%)
Loss Trade:
29 (11.74%)
Best Trade:
34.00 UST
Worst Trade:
-323.39 UST
Profitto lordo:
1 576.09 UST (9 360 pips)
Perdita lorda:
-1 313.92 UST (5 150 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (197.18 UST)
Massimo profitto consecutivo:
306.19 UST (20)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
4.61%
Massimo carico di deposito:
22.04%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
113 (45.75%)
Short Trade:
134 (54.25%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
1.06 UST
Profitto medio:
7.23 UST
Perdita media:
-45.31 UST
Massime perdite consecutive:
4 (-160.76 UST)
Massima perdita consecutiva:
-323.39 UST (1)
Crescita mensile:
13.96%
Previsione annuale:
169.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.31 UST
Massimale:
518.31 UST (80.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.84% (514.30 UST)
Per equità:
35.44% (299.12 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|117
|USDCAD+
|31
|USDCHF+
|30
|EURAUD+
|23
|EURCHF+
|20
|EURUSD+
|8
|AUDUSD+
|8
|AUDCAD+
|5
|AUDCHF+
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD+
|487
|USDCAD+
|-46
|USDCHF+
|-261
|EURAUD+
|-85
|EURCHF+
|62
|EURUSD+
|30
|AUDUSD+
|69
|AUDCAD+
|15
|AUDCHF+
|-9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD+
|3.4K
|USDCAD+
|-175
|USDCHF+
|206
|EURAUD+
|-498
|EURCHF+
|554
|EURUSD+
|214
|AUDUSD+
|372
|AUDCAD+
|146
|AUDCHF+
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Best Trade: +34.00 UST
Worst Trade: -323 UST
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +197.18 UST
Massima perdita consecutiva: -160.76 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
