Ivan Bebikov

KingSniper and ATN EA medium risk

Ivan Bebikov
0 리뷰
안정성
53
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 110%
Bybit-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
332
이익 거래:
299 (90.06%)
손실 거래:
33 (9.94%)
최고의 거래:
34.00 UST
최악의 거래:
-323.39 UST
총 수익:
2 140.30 UST (12 296 pips)
총 손실:
-1 754.24 UST (6 464 pips)
연속 최대 이익:
37 (222.48 UST)
연속 최대 이익:
306.19 UST (20)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
5.62%
최대 입금량:
22.04%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.74
롱(주식매수):
155 (46.69%)
숏(주식차입매도):
177 (53.31%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
1.16 UST
평균 이익:
7.16 UST
평균 손실:
-53.16 UST
연속 최대 손실:
4 (-160.76 UST)
연속 최대 손실:
-323.39 UST (1)
월별 성장률:
15.00%
연간 예측:
181.98%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
74.31 UST
최대한의:
518.31 UST (80.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.84% (514.30 UST)
자본금별:
35.44% (299.12 UST)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD+ 160
USDCAD+ 45
USDCHF+ 44
EURAUD+ 25
EURCHF+ 20
EURUSD+ 14
AUDUSD+ 12
AUDCAD+ 7
AUDCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD+ 390
USDCAD+ 1
USDCHF+ -131
EURAUD+ -81
EURCHF+ 62
EURUSD+ 53
AUDUSD+ 84
AUDCAD+ 17
AUDCHF+ -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD+ 3.4K
USDCAD+ 261
USDCHF+ 958
EURAUD+ -428
EURCHF+ 554
EURUSD+ 382
AUDUSD+ 480
AUDCAD+ 192
AUDCHF+ 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +34.00 UST
최악의 거래: -323 UST
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +222.48 UST
연속 최대 손실: -160.76 UST

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

King Sniper EA - Risk = 15

ATN EA - Medium Risk

King Sniper EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/124990

ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219


리뷰 없음
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.30 01:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 21:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 14:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.24 10:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.19 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
