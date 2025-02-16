- 자본
- 축소
트레이드:
332
이익 거래:
299 (90.06%)
손실 거래:
33 (9.94%)
최고의 거래:
34.00 UST
최악의 거래:
-323.39 UST
총 수익:
2 140.30 UST (12 296 pips)
총 손실:
-1 754.24 UST (6 464 pips)
연속 최대 이익:
37 (222.48 UST)
연속 최대 이익:
306.19 UST (20)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
5.62%
최대 입금량:
22.04%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.74
롱(주식매수):
155 (46.69%)
숏(주식차입매도):
177 (53.31%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
1.16 UST
평균 이익:
7.16 UST
평균 손실:
-53.16 UST
연속 최대 손실:
4 (-160.76 UST)
연속 최대 손실:
-323.39 UST (1)
월별 성장률:
15.00%
연간 예측:
181.98%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
74.31 UST
최대한의:
518.31 UST (80.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.84% (514.30 UST)
자본금별:
35.44% (299.12 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|160
|USDCAD+
|45
|USDCHF+
|44
|EURAUD+
|25
|EURCHF+
|20
|EURUSD+
|14
|AUDUSD+
|12
|AUDCAD+
|7
|AUDCHF+
|5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD+
|390
|USDCAD+
|1
|USDCHF+
|-131
|EURAUD+
|-81
|EURCHF+
|62
|EURUSD+
|53
|AUDUSD+
|84
|AUDCAD+
|17
|AUDCHF+
|-9
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD+
|3.4K
|USDCAD+
|261
|USDCHF+
|958
|EURAUD+
|-428
|EURCHF+
|554
|EURUSD+
|382
|AUDUSD+
|480
|AUDCAD+
|192
|AUDCHF+
|14
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +34.00 UST
최악의 거래: -323 UST
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +222.48 UST
연속 최대 손실: -160.76 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
King Sniper EA - Risk = 15
ATN EA - Medium Risk
King Sniper EA - https://www.mql5.com/en/market/product/124990
ATN EA - https://www.mql5.com/en/market/product/84219
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
110%
0
0
USD
USD
966
UST
UST
53
100%
332
90%
6%
1.22
1.16
UST
UST
39%
1:500