信号部分
信号 / MetaTrader 5 / KingSniper and ATN EA medium risk
Ivan Bebikov

KingSniper and ATN EA medium risk

Ivan Bebikov
可靠性
51
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 107%
Bybit-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
329
盈利交易:
296 (89.96%)
亏损交易:
33 (10.03%)
最好交易:
34.00 UST
最差交易:
-323.39 UST
毛利:
2 127.06 UST (12 211 pips)
毛利亏损:
-1 751.60 UST (6 464 pips)
最大连续赢利:
37 (222.48 UST)
最大连续盈利:
306.19 UST (20)
夏普比率:
0.15
交易活动:
5.62%
最大入金加载:
22.04%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.72
长期交易:
152 (46.20%)
短期交易:
177 (53.80%)
利润因子:
1.21
预期回报:
1.14 UST
平均利润:
7.19 UST
平均损失:
-53.08 UST
最大连续失误:
4 (-160.76 UST)
最大连续亏损:
-323.39 UST (1)
每月增长:
22.96%
年度预测:
278.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
74.31 UST
最大值:
518.31 UST (80.48%)
相对跌幅:
结余:
38.84% (514.30 UST)
净值:
35.44% (299.12 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD+ 159
USDCAD+ 45
USDCHF+ 42
EURAUD+ 25
EURCHF+ 20
EURUSD+ 14
AUDUSD+ 12
AUDCAD+ 7
AUDCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD+ 385
USDCAD+ 1
USDCHF+ -136
EURAUD+ -81
EURCHF+ 62
EURUSD+ 53
AUDUSD+ 84
AUDCAD+ 17
AUDCHF+ -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD+ 3.4K
USDCAD+ 261
USDCHF+ 922
EURAUD+ -428
EURCHF+ 554
EURUSD+ 382
AUDUSD+ 480
AUDCAD+ 192
AUDCHF+ 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +34.00 UST
最差交易: -323 UST
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +222.48 UST
最大连续亏损: -160.76 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

King Sniper EA - Risk = 15

ATN EA - Medium Risk

King Sniper EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/124990

ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219


2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 21:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 14:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.24 10:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.19 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.16 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.16 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
KingSniper and ATN EA medium risk
每月1000 USD
107%
0
0
USD
955
UST
51
100%
329
89%
6%
1.21
1.14
UST
39%
1:500
