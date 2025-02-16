シグナルセクション
Ivan Bebikov

KingSniper and ATN EA medium risk

Ivan Bebikov
レビュー0件
信頼性
51週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 107%
Bybit-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
329
利益トレード:
296 (89.96%)
損失トレード:
33 (10.03%)
ベストトレード:
34.00 UST
最悪のトレード:
-323.39 UST
総利益:
2 127.06 UST (12 211 pips)
総損失:
-1 751.60 UST (6 464 pips)
最大連続の勝ち:
37 (222.48 UST)
最大連続利益:
306.19 UST (20)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
5.62%
最大入金額:
22.04%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.72
長いトレード:
152 (46.20%)
短いトレード:
177 (53.80%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
1.14 UST
平均利益:
7.19 UST
平均損失:
-53.08 UST
最大連続の負け:
4 (-160.76 UST)
最大連続損失:
-323.39 UST (1)
月間成長:
22.96%
年間予想:
278.60%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
74.31 UST
最大の:
518.31 UST (80.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.84% (514.30 UST)
エクイティによる:
35.44% (299.12 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD+ 159
USDCAD+ 45
USDCHF+ 42
EURAUD+ 25
EURCHF+ 20
EURUSD+ 14
AUDUSD+ 12
AUDCAD+ 7
AUDCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD+ 385
USDCAD+ 1
USDCHF+ -136
EURAUD+ -81
EURCHF+ 62
EURUSD+ 53
AUDUSD+ 84
AUDCAD+ 17
AUDCHF+ -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD+ 3.4K
USDCAD+ 261
USDCHF+ 922
EURAUD+ -428
EURCHF+ 554
EURUSD+ 382
AUDUSD+ 480
AUDCAD+ 192
AUDCHF+ 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +34.00 UST
最悪のトレード: -323 UST
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +222.48 UST
最大連続損失: -160.76 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

King Sniper EA - Risk = 15

ATN EA - Medium Risk

King Sniper EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/124990

ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219


2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 21:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 14:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.24 10:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.19 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.16 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.16 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
