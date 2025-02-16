- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
329
利益トレード:
296 (89.96%)
損失トレード:
33 (10.03%)
ベストトレード:
34.00 UST
最悪のトレード:
-323.39 UST
総利益:
2 127.06 UST (12 211 pips)
総損失:
-1 751.60 UST (6 464 pips)
最大連続の勝ち:
37 (222.48 UST)
最大連続利益:
306.19 UST (20)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
5.62%
最大入金額:
22.04%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.72
長いトレード:
152 (46.20%)
短いトレード:
177 (53.80%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
1.14 UST
平均利益:
7.19 UST
平均損失:
-53.08 UST
最大連続の負け:
4 (-160.76 UST)
最大連続損失:
-323.39 UST (1)
月間成長:
22.96%
年間予想:
278.60%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
74.31 UST
最大の:
518.31 UST (80.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.84% (514.30 UST)
エクイティによる:
35.44% (299.12 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|159
|USDCAD+
|45
|USDCHF+
|42
|EURAUD+
|25
|EURCHF+
|20
|EURUSD+
|14
|AUDUSD+
|12
|AUDCAD+
|7
|AUDCHF+
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD+
|385
|USDCAD+
|1
|USDCHF+
|-136
|EURAUD+
|-81
|EURCHF+
|62
|EURUSD+
|53
|AUDUSD+
|84
|AUDCAD+
|17
|AUDCHF+
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD+
|3.4K
|USDCAD+
|261
|USDCHF+
|922
|EURAUD+
|-428
|EURCHF+
|554
|EURUSD+
|382
|AUDUSD+
|480
|AUDCAD+
|192
|AUDCHF+
|14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +34.00 UST
最悪のトレード: -323 UST
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +222.48 UST
最大連続損失: -160.76 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
King Sniper EA - Risk = 15
ATN EA - Medium Risk
King Sniper EA - https://www.mql5.com/en/market/product/124990
ATN EA - https://www.mql5.com/en/market/product/84219
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
107%
0
0
USD
USD
955
UST
UST
51
100%
329
89%
6%
1.21
1.14
UST
UST
39%
1:500