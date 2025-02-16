SignauxSections
Ivan Bebikov

KingSniper and ATN EA medium risk

Ivan Bebikov
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 83%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
247
Bénéfice trades:
218 (88.25%)
Perte trades:
29 (11.74%)
Meilleure transaction:
34.00 UST
Pire transaction:
-323.39 UST
Bénéfice brut:
1 576.09 UST (9 360 pips)
Perte brute:
-1 313.92 UST (5 150 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (197.18 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
306.19 UST (20)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
4.61%
Charge de dépôt maximale:
22.04%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.51
Longs trades:
113 (45.75%)
Courts trades:
134 (54.25%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
1.06 UST
Bénéfice moyen:
7.23 UST
Perte moyenne:
-45.31 UST
Pertes consécutives maximales:
4 (-160.76 UST)
Perte consécutive maximale:
-323.39 UST (1)
Croissance mensuelle:
13.96%
Prévision annuelle:
169.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
74.31 UST
Maximal:
518.31 UST (80.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.84% (514.30 UST)
Par fonds propres:
35.44% (299.12 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD+ 117
USDCAD+ 31
USDCHF+ 30
EURAUD+ 23
EURCHF+ 20
EURUSD+ 8
AUDUSD+ 8
AUDCAD+ 5
AUDCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD+ 487
USDCAD+ -46
USDCHF+ -261
EURAUD+ -85
EURCHF+ 62
EURUSD+ 30
AUDUSD+ 69
AUDCAD+ 15
AUDCHF+ -9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD+ 3.4K
USDCAD+ -175
USDCHF+ 206
EURAUD+ -498
EURCHF+ 554
EURUSD+ 214
AUDUSD+ 372
AUDCAD+ 146
AUDCHF+ 14
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.00 UST
Pire transaction: -323 UST
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +197.18 UST
Perte consécutive maximale: -160.76 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

King Sniper EA - Risk = 15

ATN EA - Medium Risk

King Sniper EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/124990

ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219


Aucun avis
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 21:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 14:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.24 10:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.19 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.16 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.16 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
