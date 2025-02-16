СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / KingSniper and ATN EA medium risk
Ivan Bebikov

KingSniper and ATN EA medium risk

Ivan Bebikov
0 отзывов
Надежность
51 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 107%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
329
Прибыльных трейдов:
296 (89.96%)
Убыточных трейдов:
33 (10.03%)
Лучший трейд:
34.00 UST
Худший трейд:
-323.39 UST
Общая прибыль:
2 127.06 UST (12 211 pips)
Общий убыток:
-1 751.60 UST (6 464 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (222.48 UST)
Макс. прибыль в серии:
306.19 UST (20)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
5.62%
Макс. загрузка депозита:
22.04%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
152 (46.20%)
Коротких трейдов:
177 (53.80%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.14 UST
Средняя прибыль:
7.19 UST
Средний убыток:
-53.08 UST
Макс. серия проигрышей:
4 (-160.76 UST)
Макс. убыток в серии:
-323.39 UST (1)
Прирост в месяц:
22.96%
Годовой прогноз:
278.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
74.31 UST
Максимальная:
518.31 UST (80.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.84% (514.30 UST)
По эквити:
35.44% (299.12 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD+ 159
USDCAD+ 45
USDCHF+ 42
EURAUD+ 25
EURCHF+ 20
EURUSD+ 14
AUDUSD+ 12
AUDCAD+ 7
AUDCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD+ 385
USDCAD+ 1
USDCHF+ -136
EURAUD+ -81
EURCHF+ 62
EURUSD+ 53
AUDUSD+ 84
AUDCAD+ 17
AUDCHF+ -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD+ 3.4K
USDCAD+ 261
USDCHF+ 922
EURAUD+ -428
EURCHF+ 554
EURUSD+ 382
AUDUSD+ 480
AUDCAD+ 192
AUDCHF+ 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.00 UST
Худший трейд: -323 UST
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +222.48 UST
Макс. убыток в серии: -160.76 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

King Sniper EA - Risk = 15

ATN EA - Medium Risk

King Sniper EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/124990

ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219

2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
No swaps are charged
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 21:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 14:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.24 10:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.02.19 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.16 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.16 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
