Всего трейдов:
329
Прибыльных трейдов:
296 (89.96%)
Убыточных трейдов:
33 (10.03%)
Лучший трейд:
34.00 UST
Худший трейд:
-323.39 UST
Общая прибыль:
2 127.06 UST (12 211 pips)
Общий убыток:
-1 751.60 UST (6 464 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (222.48 UST)
Макс. прибыль в серии:
306.19 UST (20)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
5.62%
Макс. загрузка депозита:
22.04%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
152 (46.20%)
Коротких трейдов:
177 (53.80%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.14 UST
Средняя прибыль:
7.19 UST
Средний убыток:
-53.08 UST
Макс. серия проигрышей:
4 (-160.76 UST)
Макс. убыток в серии:
-323.39 UST (1)
Прирост в месяц:
22.96%
Годовой прогноз:
278.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
74.31 UST
Максимальная:
518.31 UST (80.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.84% (514.30 UST)
По эквити:
35.44% (299.12 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|159
|USDCAD+
|45
|USDCHF+
|42
|EURAUD+
|25
|EURCHF+
|20
|EURUSD+
|14
|AUDUSD+
|12
|AUDCAD+
|7
|AUDCHF+
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD+
|385
|USDCAD+
|1
|USDCHF+
|-136
|EURAUD+
|-81
|EURCHF+
|62
|EURUSD+
|53
|AUDUSD+
|84
|AUDCAD+
|17
|AUDCHF+
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD+
|3.4K
|USDCAD+
|261
|USDCHF+
|922
|EURAUD+
|-428
|EURCHF+
|554
|EURUSD+
|382
|AUDUSD+
|480
|AUDCAD+
|192
|AUDCHF+
|14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.00 UST
Худший трейд: -323 UST
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +222.48 UST
Макс. убыток в серии: -160.76 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
King Sniper EA - Risk = 15
ATN EA - Medium Risk
King Sniper EA - https://www.mql5.com/en/market/product/124990
