İşlemler:
2 181
Kârla kapanan işlemler:
1 507 (69.09%)
Zararla kapanan işlemler:
674 (30.90%)
En iyi işlem:
249.71 USD
En kötü işlem:
-37.44 USD
Brüt kâr:
5 775.50 USD (209 637 pips)
Brüt zarar:
-2 408.48 USD (189 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (26.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
443.35 USD (9)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
48.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.42
Alış işlemleri:
970 (44.48%)
Satış işlemleri:
1 211 (55.52%)
Kâr faktörü:
2.40
Beklenen getiri:
1.54 USD
Ortalama kâr:
3.83 USD
Ortalama zarar:
-3.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-294.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-294.96 USD (11)
Aylık büyüme:
4.60%
Yıllık tahmin:
56.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.25 USD
Maksimum:
294.96 USD (4.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.04% (294.96 USD)
Varlığa göre:
74.27% (4 795.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2181
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|3.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|20K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +249.71 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +26.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -294.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
