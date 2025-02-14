SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AUD Specialist
Tedi Andriansah

AUD Specialist

Tedi Andriansah
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 92%
OctaFX-Real8
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 181
Kârla kapanan işlemler:
1 507 (69.09%)
Zararla kapanan işlemler:
674 (30.90%)
En iyi işlem:
249.71 USD
En kötü işlem:
-37.44 USD
Brüt kâr:
5 775.50 USD (209 637 pips)
Brüt zarar:
-2 408.48 USD (189 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (26.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
443.35 USD (9)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
48.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.42
Alış işlemleri:
970 (44.48%)
Satış işlemleri:
1 211 (55.52%)
Kâr faktörü:
2.40
Beklenen getiri:
1.54 USD
Ortalama kâr:
3.83 USD
Ortalama zarar:
-3.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-294.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-294.96 USD (11)
Aylık büyüme:
4.60%
Yıllık tahmin:
56.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.25 USD
Maksimum:
294.96 USD (4.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.04% (294.96 USD)
Varlığa göre:
74.27% (4 795.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 2181
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 3.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 20K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +249.71 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +26.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -294.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real9
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.45 × 22
OneFinancialMarkets-US11-Live
8.70 × 294
FBS-Real-7
12.18 × 56
Ex4 file available for sell.

Telegram : @TukangMining

İnceleme yok
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 11:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 05:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.13 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 17:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 21:45
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:500
2025.05.13 09:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 05:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged
